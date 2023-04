Mikavica: Poslanici da pokažu razumijevanje za rad nedjeljom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Unije poslodavaca (UPCG), Slobodan Mikavica saopštio je da od poslanika očekuje razumijevanje za vraćanje radne nedjelje tokom sezone, jer je, kako kaže, riječ o opštem interesu.

Mikavica je rekao da je u demokratskim društvima uobičajeno da ono što se dogovore sindikati, privreda i Vlada naiđe na razumijevanje parlamentaraca.

“Nijesu oni ti koji žele da koče neke dogovore i procese. Potrebno je da oni dobiju pravu informaciju o ovome i da shvate da je ovo jedan boljitak za sve nas”, kazao je Mikavica u Jutarnjem programu TVCG.

Ranije najave političkih partija ukazuju na to da u Skupštini ne postoji većina koja bi usvojila eventualne izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini kojim bi bila djelimično vraćena radna nedjelja za radnike u ovoj oblasti, jer je većina poslaničkih klubova već saopštila da će biti protiv, prenosi portal RTCG.

Mikavica je kazao da od eventualnog uvođenja radne nedjelje tokom sezone, očekuje dobre efekte za ekonomiju, za zaposlenost i bolji promet.

“Ja ipak očekujem razumijevanje parlamentaraca i svi moramo opšti interes da stavimo ispred pojedinačnog”, naveo je Mikavica.

Ivana Mihajlović iz Unije slobodnih sindikata navela je da je prvo Vlada na potezu, koja mora Skupštini predložiti izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini.

Važno je, kako je kazala, da se svi upoznaju sa tim šta rad nedjeljom tokom sezone donosi.

“Želim da se i građani i parlamentarci upoznaju sa tim šta ovaj kompromis donosi”, kazala je Mihajlović.

Ako parlament ne prihvati izmjene tog Zakona, za USSCG je kako kaže on prihvatljiv, ali se pita gdje su parlamentarci bili kada se branila neradna nedjelja.

“Ja se nadam da ovo nije populistička priča pred naredne parlamentarne izbore”, saopštila je Mihajlović.

Mikavica je kazao je da neradna nedjelja donijela određene benefite za radnike, ali i probleme za poslodavce.

Jedan od problema je, kako je naveo, i to što se dešavalo da se sa spajanjem državnih praznika dođe do toga da imamo tri neradna dana u trgovini, što je kako dodaje, nedopustivo.

Tri godine se, ističe Mikavica, vodi polemika o tome kako da se problem riješi.

“Napravili smo konsenzus i došli do nečega što je dobro rješenje”, kazao je Mikavica.

On je podsjetio da je dogovor bio da se radi samo pet mjeseci tokom godine, i da se radi u jednoj smjeni i to samo jedan objekat nekog trgovačkog lanca.

Uz sve to dogovoreno je i da dnevnica za rad nedjeljom bude uvećana 80 odsto.

“Mislim da je rješenje dobro”, kazao je Mikavica i dodao da je sve dogovoreno samo za ovu sezonu, kako bi se vidjelo na koji način funkcioniše model.

On je rekao i da nije realno očekivati da će svi trgovci “pohrliti” da rade nedjeljom jer im je to dodatni trošak, posebno tokom sezone.

Mihajlović je navela da se nijesu zalagali za vraćanje radne nedjelje, ali su pristali na dijalog, zbog svih problema koji su se javili tokom sezone.

Ona je ocijenila da institucije mogu da odgovore na sve zahtjeve i kontrole u odnosu na eventualno ponovno uvođene radne nedjelje tokom sezone.

“Zato što su bili uključeni u ovaj dijalog i u tražnje najboljeg rješenja”, saopštila je Mihajlović.

Ona je ponovila i da je riječ o modelu koji bi bio testiran tokom jedne godine, a da bi se nakon toga procijenili efekti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS