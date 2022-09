Mesna industrija se polako oporavlja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mesna industrija u Crnoj Gori polako se oporavlja, ali problem predstavlja primjetan rast cijena sirovina, uslovljen situacijom sa pandemijom koronavirusa koja je poremetila tržište, ocijenio je izvršni direktor kompanije Martex, Dragan M. Martinović.

„Nadamo se da će budući period biti period stabilizacije u tom pogledu“, kazao je Martinović u intervjuu za Glasnik Privredne komore (PKCG).

On je dodao da se u ovoj godini, u pogledu poslovanja Martexa, osjeća blagi oporavak u odnosu na izazovan period uslovljen pandemijom koronavirusa.

„Primjetno je i povećanje potrošnje i proizvodnje, ali i prometa, zbog čega smo se i ove godine našli na spisku 100 najvećih u Crnoj Gori“, rekao je Martinović.

On je naveo da Martex, koji je u julu obilježio tri decenije postojanja, veliku pažnju posvećuje unapređenju i osavremenjavanju proizvodnog procesa, novim tehnologijama u proizvodnji, ali zadržavajući osnov i suštinu tradicionalnog proizvoda.

„Konstantan je rad i na proširenju asortimana suvomesnatih proizvoda, a sve u cilju potpunog zadovoljenja potreba savremenih potrošača“, saopštio je Martinović.

On je podsjetio da je osnivač Martexa, Marko Martinović, posvećenim radom od 1992. godine, od malog, porodičnog preduzeća učinio da ta kompanija postane jedan od najvećih privatnih proizvođača suvomesnatih proizvoda u Crnoj Gori.

Martinović je kazao da od 2003. godine u Beogradu posluje i sestrinska firma, Martex MDM, sa ciljem distribucije proizvoda i na teritoriji Srbije.

Krajem 2005. godine implementiran je HACCP sistem kvaliteta i kontrole, a kompanija posluje i po sistemu Food Safety System uz stalno tehnološko unapređivanje i obuku radnika.

Martex je 2013. godine dobio sertifikat za prvi proizvod kodifikovan po NATO standardima, kao i sertifikat za dobijeni entitetski kod NATO-a od Ministarstva odbrane.

„Naši proizvodi nose oznaku Dobro iz Crne Gore, a učesnici smo i projekta Kupujmo domaće. Poslujemo u skladu sa ISO 9001:2015 standardom sistema menadžmenta kvalitetom, a možemo se pohvaliti i sa mnogobrojnim nagradama i priznanjima u ovoj branši“, rekao je Martinović.

On je dodao da su ponos i kruna preduzeća karakteristični proizvodi, tradicionalno sušeni i pripremljeni sa velikom pažnjom, među kojima se izdvajaju crnogorska pršuta, panceta, njeguška kobasica, pečenica od najkvalitetnijeg svinjskog mesa i suvi vrat.

Kompanija se bavi i maloprodajom i veleprodajom svježeg i zamrzlog svinjskog i pilećeg mesa.

„Čuvajući crnogorsku tradiciju prenošenja sa koljena na koljeno, naši suvomesnati proizvodi krase trpeze domaćinstava širom Crne Gore, ali i van njenih granica. Ono što ih razlikuje od drugih vjerujemo da jesu podlovćensko podneblje koje čini poseban spoj kontinentalne i mediteranske klime, kao i velika posvećenost i ljubav ka onome što radimo“, kazao je Martinović.

On je saopštio da je cilj kompanije u budućem periodu povećanje izvoza, nastavak unapređenja poslovnog procesa u skladu sa zahtjevima tržišta, ali i očuvanje tradicionalnog pristupa proizvodnji, jer je to ono po čemu su prepoznati.

„Tri decenije postojanja, porodična tradicija, posvećenost i time neizostavan uspjeh, motivacija su za uporan rad na zadovoljenju kupaca, uvođenje novih proizvoda, ali i izlazak na nova tržišta“, rekao je Martinović.

