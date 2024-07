Menadžment Porto Montenegra preregistrovao dio marine

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Menadžment Marine Porto Montenegro u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva uspješno je preregistrovao dio marine u trgovačku luku.

“Na taj način su otklonjene sve zakonske barijere koie se tiču prijema i ostalih vrsta plovnih objekata u našoj luci”, navodi se u saopštenju Porto Montenegra.

Shodno posljednjim zakonskim promjenama, prvenstveno Uredbi o uslovima koje moraju imati luke razvrstane prema vrsti pomorskog saobraćaja i namjeni, lukama je omogućeno da promijene svoju namjenu i u dijelu marine prošire svoju djelatnost.

“Ovo rješenje će omogućiti prijem i najvećih megajahti na svijetu, koje su često registrovane kao luksuzni putnički brodovi, a koji do sada nisu mogli uploviti u Porto Montenegro u Tivtu”, dodaje se u saopštenju.

Ovo je, kako su ocijenili, dokaz da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva na čelu sa ministrom Filipom Radulovićem prepoznalo značaj pomorstva zbog čega intenzivno radi na unapređenju stanja u ovom sektoru.

“Takođe, ukoliko se pokaže interesovanje, u Porto Montenegru će boraviti i manji putnički brodovi koji do sada nijesu dolazili u Crnu Goru. Očekuje se da će ovo povećati dolazak turista u Tivat, što će imati pozitivan uticaj na lokalnu ekonomiju i razvoj turističke ponude”, navodi se u saopštenju.

Menadžment Marine Porto Montenegro, kako se zaključuje, ostaje posvećen unapređenju svojih usluga i infrastrukture, te nastavku saradnje sa relevantnim institucijama kako bi se osigurao dalji razvoj i prosperitet marine i Tivta kao turističke destinacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS