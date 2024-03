Medojević: Spekulativni finansijski aranžmani posao za Novovića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tajno zaduživanje države i spekulativni finansijski aranžmani sa jasnim motivima sticanja nezakonitih višemilionskih dobiti na račun države Crne Gore su posao za glavnog specijalnog tužioca, Vladimira Novovića, ocijenio je predsjednik Pokreta za promjene (PzP), Nebojša Medojević.

On je kazao da o uslovima sklapanja tih spekulativnih aranžmana sa 750 miliona USD nije obaviještena ni Vlada, ni Skupština.

“Imajući u vidu da se radi o velikim korupcionaškim provizijama, troškovima i rizicima za državu Crnu Goru, bilo bi neophodno da Skupština organizuje kontrolno saslušanje i Anketni odbor za ispitivanje svih činjenica ovih spekulativnih tajnih malverzacija i da traže vanrednu reviziju od Državne revizorske institucije (DRI)”, naveo je Medojević u saopštenju.

Prema njegovim rijčima, imajući u vidu da se radi o netransparentnim i spekulativnim finansijskim aranžmanima sa budžetskim sredstvima i postojanje osnovane sumnje da se radi o kriminalnim aktivnostima dobro organizovane grupe oko premijera Milojka Spajića, sa jasnim motivima sticanja nezakonitih višemilionskih dobiti na račun države, Novović bi morao već da pokrene istragu i spriječi eventualnu ogromnu štetu po državu.

Medojević je kazao da, po starom običaju Spajić nastavlja da obmanjuje i raspamećuje laičku javnost oko zaduživanja države.

“Stvari su u suštini veoma proste. Vlada je angažovala više banaka za pomoć u kreiranju i plasiranju obveznica. Ovi višemilionski finanijski aranžmani urađeni su direktnom pogodbom. Otvoreni rizik od korupcije i šteta za državu”, smatra Medojević.

Novović bi, kako je kazao, morao da istraži te nabavke koje su netransparente i rizične sa aspekta korupcije, a sve te dilove platiće građani iz budžeta.

“Crna Gora je emitent obveznica i mi smo prodali naše obveznice za 750 miliona USD, na rok od sedam godina i sa kamatom od 7,25 odsto. Kamate se obačunavaju na godinu, a kompletna glavnica sa svim pripadajućim kamatama država Crna Gora će platiti 12. marta 2031. godine u iznosu 1,22 milijardu USD”, rekao je Medojević.

On je objasnio da država Crna Gora nema nikakav valutni rizik, sve do tog datuma kada donosiocima obveznica mora da isplati 1,22 milijarde USD.

“U međuvremenu, država nije učesnik nikakvih transakcija sa obveznicama na sekundarnom tržištu i nema nikakva plaćanja, niti druge obaveze. Tako da je veoma sumnjivo zašto je Vlada i na osnovu koje odluke, Vlade i Skupštine, odlučila da 750 miliona USD dobijenih prodajom obveznica uloži u špekulativne finansijske aranžmane sa nepoznatim bankama i pod nepoznatim uslovima”, naveo je Medojević.

Vlada je, kako je kazao, sklopila spekulativni aranžman sa 750 miliona USD sa rokom manjim od sedam godina, kada Crna Gora ima valutni rizik, jer treba da vrati 1,22 milijarde USD.

“MILO-jko je dakle uložio naših 750 miliona USD u roku od dvije godine, a on tvrdi 3,5 godina, za smanjenje rizika promjene kursa USD, za vrijeme kada država Crna Gora nema nikakve obaveze, plaćanja, pa samim tim ni rizik”, rekao je Medojević.

On smatra da je sasvim jasan motiv Spajića, koji se odnosi na to da sklapanjem nepotrebnih spekulativnih transakcija sa 750 miliona USD dođe do višemilionskih provizija. Što više transakcija, to veće provizije.

“Dakle, Spajić je lagano slagao da je transakcija u EUR, da će Crna Gora plaćati kamatu od 5,88 odsto na EUR, da država nema trošak”, dodao je Medojević.

Crna Gora, kako je kazao, neće plaćati nikakve kamate u EUR, niti u USD, jer u roku na koji je sklopljen taj spekulativni svop aranžman. Jedino Spajić će dobijati proviziju od banaka koje će od države naplatiti troškove svop aranžmana, koji je potpuno besmislen i nema nikakve veze sa otplatom tog duga koji dospijeva u cjelosti tek 12. marta 2031. godine.

“Kad nama bude potrebno 1,22 milijarde USD mi ćemo morati da platimo u USD, a tada ovi svop aranžmani koje je sklopio Spajić neće biti važeći. U međuvremenu država će plaćati troškove besmislenih svop aranžmana bankama sa kojima je dil napravio Spajić”, zaključio je Medojević.

