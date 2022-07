Medojević: Joković se nagodio s prodavcima pelete na štetu građana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, napravio je dil sa proizvođačima peleta na štetu građana i pomaže privatnicima da dodato zarade u uslovima globalne krize, saopštio je predsjednik Pokreta za promjene (PzP), Nebojša Medojević.

„Kubik bukve sa prevozom na sjeveru je 45 EUR, a proizvođači peleta uzimaju bukvu po koncesijama. Ta se cijena šumskom preduzeću nije mijenjala deceniju i negdje je oko 18 EUR po kubiku“, rekao je Medojević.

On je dodao da težina bukve iznosi oko 600 kilograma po metru kubnom, što znači da znaći da se za tonu peleta ne može potrošiti više od dva kubika. Ostali troškovi prizvodnje maksimalno iznose 20 do 25 odsto, što ukazuje da je za proizvodnju tone peleta maksimalno neophodno 120 do 130 EUR po toni.

Medojević je kazao da se Joković nagodio sa privatnicima da cijena za stanovništvo bude 300 EUR po toni, dok je prošle godine bila 150 do 180 EUR.

„Ukupni troškovi proizvodnje peleta su uvećani zbog rasta cijene goriva i povećanja minimalne zarade za maksimalno 20 odsto u odnosu na prošlu godinu. Sada naplaćuju od 300 do 400 EUR po toni i uvećali su cijene 100 do 130 odsto“, kazao je Medojević.

On je pitao ko je ovlastio Jokovića da pravi netransparentne i diskrecione dilove sa privatnicima kojima se omogućava enormna zarada na račun građana.

„Joković je, nekom nepoznatom metodom, a najvjerovatnije odokativno utvrdio cijenu za građane, po kojoj privatnici treba da zarađuju i od 180 do 200 EUR po toni“, tvrdi Medojević.

On je dodao da Vlada nije privatno preduzeće i ne poznaje institute dogovora i nagodbi oko cijena. Vlada bi, kako je naveo, trebalo da utvrdi realne troškove proizvodnje i maksimalnu maloprodajnu cijenu koja će uključivati i neki razumni profit od 20 do 30 odsto.

„Ta cijena sigurno ne bi smjela biti iznad 200 EUR po toni, a mogla bi biti i niža 20 do 30 EUR. To bi se utrdilo konkretnom analizom svih troškova proizvodnje“, rekao je Medojević.

On je dodao da je cijena koju je Joković pogodio sa privatnicima je ekstraprofiterska i školski je primjer zloupotrebe kartelske pozicije na tržištu. U takvim situacijama poremećaja na tržištu Vlada je dužna da interveniše i utrdi maksimalnu cijenu za domaće potrebe i dopusti izvoz samo tržišnih viškova po cijeni koja se slobodno formira.

„Vlada se mora vratiti u svoje ustavne okvire i odluke donositi javno i transparentno u predviđenim procedurama. Ovako poluprivatno ugovaranje cijena je ili nedostatak poznavanja ove materije ili korupcija“, tvrdi Medojević.

