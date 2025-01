Medenica: Ski centar Kolašin 1600 nastavlja skijašku sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ski centar Kolašin 1600, nakon kraće pauze, nastavlja skijašku sezonu.

Rukovodilac skijališta, Bojan Medenica saopštio je za portal RTCG da će u funkciji biti traka za početnike, žičara Troglava – K8 i prateće staze.

Očekuje se da će biti pušteni u rad i dva dugo najavljivana ski lifta, prenosi portal RTCG.

Medenica je rekao da očekuje da će posjeta biti dobra, posebno u danima vikenda, i pozvao sve ljubitelje zimskih sportova da posjete Bjelasicu i uživaju u čarima snijega i prirode.

Medenica je kazao da se nadaju dobroj posjeti, naročito u danima vikenda.

“Uložen je ogroman trud u infrastrukturu skijališta. Nadamo se da će zainteresovanost skijaša biti na zavidnom nivou”, rekao je Medenica i još jednom pozvao sve da dođu na skijanje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS