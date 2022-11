Mašović: Moguća prodaja struje na berzi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pojedini povlašćeni proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora najvjerovatnije će, zbog enormnog poskupljenja na svjetskim tržištima, izaći iz sistema podsticaja i struju prodavati na međunarodnom tržištu, ako se ne poveća otkupna cijena, saopštio je vlasnik Igma Energyja Igor Mašović.

“Pokušaćemo da dođemo do dogovora sa Crnogorskim operatorom tržišta električne energije (COTEE) i Elektroprivredom (EPCG). Ako oni ne budu imali razumijevanja i ako ne nađemo prihvatljiv dogovor za obje strane, šta nam preostaje bez da izađemo iz sistema podsticaja i da struju prodajemo na tržištu”, kazao je Pobjedi Mašović, koji je vlasnik dvije i suvlasnik osam malih hidroelektrana (mHE) u Crnoj Gori.

On je dodao da bi taj dogovor podrazumijevao veću otkupnu cijenu električne energije.

“Sadašnja otkupna cijena je značajno niža od tržišne, te smatramo da ima dosta prostora da se poveća, što bi svakako bilo značajno manje nego što je cijena po kojoj EPCG kupuje na tržištu”, naveo je Mašović.

On smatra da će sve kompanije koje su vlasnici vjetroelektrana (VE), mHE i solarnih elektrana (SE) izaći iz sistema podsticaja na tržište ako ne dođe do dogovora i povećanja otkupne cijene, imajući u vidu da će se cijene električne energije teško vratiti na nivo od prije nekoliko godina.

“Mislim da ćemo svi izaći na tržište, jer nema razloga da nas prozivaju da poslujemo na račun države, a u stvari prodajemo struju nekoliko puta jeftinije od tržišne cijene”, naveo je Mašović.

U sistemu podsticaja je 39 izvora električne nergije i to dvije vjetroelektrane (VE) – Krnovo i Možura, 32 mHE i pet solarnih, ukupne instalisane snage 167 megavata, što je, primjera radi, više od polovine HE Perućica, čija je instalisana snaga 307 megavata.

Istakao je da se ove godine električna energija na tržištima prodavala i po desetak puta većoj cijeni nego što je važeća otkupna cijena za takozvane povlašćene proizvođače iz obnovljivih izvora električne energije u Crnoj Gori.

Iz COTEE-a je Pobjedi rečeno da je ove godine, zaključno sa oktobrom, ta kompanija od povlašćenih proizvođača, vlasnika mHE, VE i SE, otkupio električnu energiju u prosjeku po cijeni od 97,25 EUR po megavatsatu, a EPCG kao jedini snabdjevač od COTEE-a po cijeni od 85 EUR, u skladu sa uredbom o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIE i rješenjem Ministarstva kapitalnih investicija.

“Otkupne cijene električne energije za povlašćene proizvođače utvrđene su propisima Vlade za podsticajni period koji traje 12 godina, dok se cijene na međunarodnom tržištu formiraju zavisno od brojnih faktora koji utiču na ponudu i potražnju za električnom energijom”, kazali su iz COTEE-a.

Mašović je saopštio da vlasnici mHE, VE i SE do sada nijesu dobili zvaničan poziv za razgovore i dogovor od Vlade, COTEE-a i EPCG o eventualnom povećanju otkupne cijene struje.

“Zvanične razgovore i kontakte nijesmo imali, a nezvanične jesmo. Imali smo nezvanični kontakt sa COTEE-om i oni pokušavaju da nađu neki model da bi nas zadržali na našem tržištu, a EPCG nije bila zainteresovana, dok nas iz Vlade nije niko kontaktirao”, rekao je Mašović.

On je dodao da su prošle i ove godine napravljene značajne uštede zbog proizvodnje struje u obnovljim izvorima, jer bi inače tu struju na berzi morali da kupujemo po višestruko višim cijenama. Prema njegovim riječima, EPCG je u prvih devet mjeseci prihodovala blizu 100 miliona EUR na račun električne energije proizvedene u obnovljim izvorima, odnosno u mHE, VE i SE.

