Martinović: Programi za podsticanje energetske efikasnosti direktna pomoć turističkim poslenicima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Programi za podsticanje energetske efikasnosti u hotelskoj industriji i domaćinstvima koja pružaju ugostiteljske usluge, su značajan iskorak ka održivom i konkurentnom turizmu i direktna pomoć Vlade turističkim poslenicima, poručio je ministar turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera, Vladimir Martinović.

On je na konferenciji povodom promocije Programa za podsticanje energetske efikasnosti u hotelskoj industriji i Programa za podsticanje energetske efikasnosti objektima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu, kazao da je hotelska industrija jedna od najdinamičnijih i najbrže rastućih industrija u svijetu i kao takva ima značajan uticaj na životnu sredinu.

“Potrošnja energije u hotelima je ogromna, a s obzirom na trenutne ekološke izazove, neophodno je da preduzmemo korake ka smanjenju našeg ekološkog otiska. Energetska efikasnost nije samo pitanje odgovornosti prema životnoj sredini, već i pitanje ekonomske održivosti”, ocijenio je Martinović.

Prema njegovim riječima, uvođenjem energetski efikasnih rješenja mogu se u značajnoj mjeri smanjiti operativni troškovi.

“Ove uštede mogu biti reinvestirane u unapređenje kvaliteta usluge, čime se stvaraju bolja iskustva za goste koji su sve ekološki osvešćeniji i preferiraju smještaj u objektima koji odgovorno posluju”, poručio je Martinović.

On je istakao da program predstavlja plod saradnje sa Ministarstvom energetike i rudarstva i Eko-fonda, i prvi je koji se direktno odnosi na pružaoce usluga u sektoru turizma i ugostiteljstva.

“Prednost ćemo dati hotelima koji posluju tokom cijele godine i ugostiteljskim objektima u manje razvijenim opštinama, posebno na sjeveru države”, rekao je Martinović.

On je precizirao da Crna Gora trenutno ima 507 hotela, razvrstanih po kategorijama, od čega 39 hotela kategorije pet zvjezdica, 221 hotel kategorije četiri zvjezdice, 182 hotela kategorije tri zvjezdice, 57 hotela kategorije dvije zvjezdice i osam hotela kategorije jedna zvjezdica.

Prema riječima Martinovića, ovaj program će omogućiti svakom od njih, bez obzira na veličinu i lokaciju, da unaprijedi svoju energetsku efikasnost i postane konkurentniji na tržištu.

Martinović je rekao da pored hotelske industrije, posebna pažnja se posvećuje razvoju ruralnog turizma.

“Registrovano je ukupno 310 seoskih domaćinstava koja nude autentična iskustva, a ove godine imamo 41 novo-registrovano domaćinstvo. Naš cilj je da podržimo diversifikaciju i specijalizaciju ponude u ruralnim područjima, što će doprinijeti poboljšanju životnog standarda lokalnog stanovništva, sprečavanju depopulacije i zadržavanju mladih ljudi na selu”, naveo je on.

Martinović je istakao da upravo kroz ove mjere Ministarstvo pokazuje koliko snažno podržava turističke poslenike, istovremeno pružajući potrebnu podršku i oslonac.

“Nema ubrzanog razvoja bez kvalitetne strategije i podrške države, a mi smo ovdje da to omogućimo”, rekao je Martinović.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu energetike i rudarstva, Božidar Pavlović, kazao je da je cilj Vlade da kroz programe podrske podstaknu ugostitelje da odlucnije investiraju u nove, efikasne tehnologije i obnovljive izvore energije.

“Na taj način zajednički možemo doprinijeti ozelenjavanju crnogorske ekonomije, unapređenju konkurentnosti i podizanju kvaliteta usluga koje pružaju”, rekao je Pavlović.

Direktor Eko-fonda Draško Boljević, rekao je da će partnerstvo sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog i ravoja sjevera i Ministarstvom energetike i rudarstva dodatno osigurati uspješnost realizacije ovog poduhvata, čija je vrijednost 3,5 miliona EUR.

„Ove investicije u krajnjem će imati za posljedicu i povećanje nivoa kvaliteta vaših usluga, odnosno povećan broj onih ljudi koji će vam se opet vratiti“, rekao je Boljević.

On je naveo da je ovo izuzetno važan korak ka održivijoj budućnosti, smanjenju potrošnje energije i zaštiti životne sredine.

Vlada je usvojila dva namjenska programa za podršku sektoru turizma i to Program za podsticanje energetske efikasnosti u hotelskoj industriji, sa budžetom od tri miliona EUR i Program za podsticanje energetske efikasnosti u objektima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu, sa budžetom od 500 hiljada EUR.

Programi će obezbijediti bespovratna sredstva na kliznoj skali od 30 do 70 odsto namijenjena malim i mikro turističkim preduzećima, u cilju implementacije mjera koje će poboljšati energetsku efikasnost i smanjiti operativne troškove.

