Martex se pridružio akciji Stop inflaciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Martex priključila se akciji Stop inflacija, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

„Hvala kompaniji Martex u ime Vlade Crne Gore. Zajedno u borbi za bolji standard građana Crne Gore“, napisao je Đurović na svom Twitter profilu.

Akcija Stop inflaciji je počela danas, a građani će moći da kupuju više od 25 proizvoda po minimalnim cijenama u crnogorskim marketima.

Akciju je pokrenulo Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, a pridružili su se trgovački lanci Voli, Mercator, Laković, Domaća trgovina (Aroma, City, Conto), Franca i Megapromet.

Antiinflaciona korpa formirana je na način da sadrži najmanje po jedan artikal iz svake od 25 vrsta dogovorenih proizvoda.

