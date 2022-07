Marović: Crna Gora očekuje podršku EBRD-a u nastavku izgradnje auto-puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora očekuje značajnu podršku Evropske unije (EU) i Evropske banke za obnovu i rezvoj (EBRD) prilikom finansiranja nastavka izgradnje auto-puta Bar-Boljare, saopštila je ministarka evropskih poslova, Jovana Marović.

Ona je na sastanku sa šefom kancelarije EBRD-a za Crnu Goru, Remonom Zakarijem, podsjetila da je za nastavak izgradnje auto-puta u toku izrada projektne aplikacije kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir (ZIO).

Marović je, kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, objasnila da projektnu aplikaciju za ZIO priprema Ministarstvo kapitalnih investicija, a njen cilj je priprema glavnog projekta i tenderske dokumentacije za dionice Mateševo-Andrijevica i Smokovac-Farmaci.

Marović je istakla odličnu saradnju sa EBRD-om kroz ZIO, putem kojeg ta finansijska institucija u Crnoj Gori finansira projekte iz oblasti energetike, saobraćaja i digitalne infrastrukture.

“Značajna je i podrška EBRD-a ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz završnih mjerila za pregovaračko poglavlje 27, koje se odnosi na životnu sredinu, jer se poistovjećuje sa jednim od prioriteta 43. Vlade”, dodala je Marović.

Zakaria je saopštio da je EBRD spremna da kreditno podrži Crnu Goru u naznačajnijim izazovima, kao što su upravljanje čvrstim otpadom i prioritizacija izgradnje putne infrastrukture.

On je dodao da EBRD ostaje posvećen pružanju podrške projektima obuhvaćenim zelenom agendom, malim i srednjim preduzećima i boljoj povezanosti Crne Gore sa regionom, kako saobraćajnoj, tako i energetskoj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS