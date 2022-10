Maraš će se braniti sa slobode

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivša izvršna direktorica kompanije “13. jul – Plantaže” Verica Maraš napustila je Istražni zatvor nakon što joj je istekao dvomjesečni pritvor i u daljem postupku braniće se sa slobode.

Maraš je određen pritvor 23. avgusta kako ne bi uticala na svjedoke u istrazi zloupotrebe službenog položaja u privrednom poslovanju kojim je, kako sumnja Specijalno državno tužilaštvo (SDT), oštetila državnu kasu za više od pet miliona eura.

Savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda, Marija Raković je za Pobjedu pojasnila da SDT u slučaju Maraš nije predlagalo produženje pritvora.

Maraš se konkretno sumnjiči da je učestvovala u zaključenju štetnog vansudskog poravnanja između kompanija “Plantaže“ i “OMP Inženjering“ vezanu za zajedničku proizvodnju briketa.

Ona je uhapšena 23. avgusta u okviru istrage tokom koje su 11. jula uhapšeni nekadašnji predsjednik i članovi Odbora direktora “Plantaža“ Veselin Vukotić, Božo Mihailović, Duško Perović kao i Đorđije Rajković i Sead Šahman koji su u međuvremenu pušteni iz pritvora.

Tada je uhapšena i Anica Hajduković koja je nakon saslušanja u SDT-u puštena da se brani sa slobode.

