Manje Rusa kupuje nekretnine u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sankcije bankarskom sistemu Rusije su značajno smanjile broj Rusa koji kupuju nekretnine u Crnoj Gori, saopšteno je iz agencije Montenegro Prospects koja godinama posluje i na tom tržištu.

Uvedene zbog invazije na Ukrajinu, sankcije Evropske Unije (EU), Rusiji uključuju i zabranu novčanih transakcija za ključne ruske banke, što se primjenjuje i u Crnoj Gori koja usklađuje svoju spoljnu politiku sa EU.

“Nemoguće je poslati novac za Rusiju i primiti novac iz te zemlje, a problem je i zatvaranje računa nerezidentima”, kazao je posrednik za nekretnine, Ivan Dašić za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Dosta njihovih klijenata koji su kupili nekretnine, a nijesu imali boravak u Crnoj Gori, dobili su obavještenje iz banaka da podnesu dokaz o privremenom ili stalnom boravku, kako bi mogli zadržati svoje bankarske račune.

“Onima koji to nijesu uradili je zatvoren račun i raskinut ugovor sa bankom”, dodao je Dašić, i zbog svih tih ograničenja Rusi više nijesu njihovi najbrojniji strani kupci nekretnina.

U Crnoj Gori privremeni i stalni boravak trenutno ima ukupno 11,66 hiljada državljana Rusije, saopšteno je RSE iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

“Oni koji nemaju riješen boravak, ne mogu otvoriti račun kao ranije”, kazala je Olesya, Ruskinja koja ima stalni boravak u Budvi i radi kao posrednica u sektoru nekretnina.

Pošto većina Rusa nema račun u nekoj trećoj zemlji, ona objašnjava da teško mogu i prodati svoju nekretninu, ukoliko žele da taj novac iznesu iz Crne Gore.

U nekoliko budvanskih banaka je RSE potvrđeno da je za otvaranje računa državljanima Rusije potrebna potvrda o privremenom ili stalnom boravku u Crnoj Gori i potvrda o zaposlenju.

Međutim, Olesya kaže da je to teško ostvariti, iako navodi da je u dvije banke moguće otvoriti račun.

“U većini banaka je za otvaranje bankarskog računa potrebna potvrda boravka i zaposlenja, a da bi ste se zaposlili ili dobili potvrdu boravka, treba da imate bankarski račun, tako da je to začarani krug”, rekla je Olesya.

Dašić navodi da postoji mogućnost isplata kuporodaja u kriptovaluti, ali to još nije uzelo maha, pogotovo među populacijom od 45 plus godina, koja je obično vlasnik nekretnina kod nas.

Druga opcija je, dodaje, to što pojedini Rusi otvaraju račune u susjednoj Srbiji. Tamo otvore firmu, što im omogućava dobijanje bankarskog računa, pa onda mogu i da obave promet sa Crnom Gorom.

Potvrđuje to i Tomislav Ranković iz agencije Kamin.

“Imali smo baš neki dan klijente iz Rusije koji hoće da kupe nekretninu, a imaju poteškoća oko prebacivanja novca. Ali, koliko sam upućen, oni sve više idu u Srbiju gdje otvaraju račune, i otamo šalju novac, ne samo u Crnu Goru”, naveo je Ranković za RSE.

Fiskalni propisi u Srbiji ne predviđaju ograničenja u vezi sa otvaranjem računa za državljane Rusije. Za nerezidente, koji nijesu državljani Srbije, potrebno je dostaviti i potvrdu o adresi na kojoj budući klijent živi.

Pojedine banke u Srbiji, pred naletom velikog interesovanja Rusa za otvaranje računa u Srbiji, prihvataju i adresu hotela u kojem su građani Rusije prijavljeni.

Posrednici za nekretnine kažu da u komunikaciji s ruskim klijentima čuju da su zabrinuti da bi se sankcije mogle poširiti i na “obične” građane.

Iz Uprave za katastar i državnu imovinu nijesu odgovorili na pitanje RSE koliko je do danas zamrznuto nekretnina u vlasništvu ruskih državljana, i u kojim opštinama.

Krajem jula iz Uprave je objavljeno da je taj proces počeo, te da je jedna nekretnina zamrznuta u Budvi, dok je u toku upravni postupak za još jednu na Žabljaku.

Prethodno je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić izjavio početkom juna da su zamrznute 44 nekretnine u vlasništvu 33 ruska državljanina.

Medijske objave o imenima svih tih državljana nadležni nisu ni potvrdili ni demantovali. Među njima su imena identična sa političarima i najmanje deset poslanika u Državnoj Dumi Rusije.

Na toj listi nema imena Olega Deripaske, jednog od najpoznatijih ruskih tajkuna povezanim sa nekretninama u Crnoj Gori. Njegovo ime je na evropskoj listi sankcionisanih osoba objavljenoj u aprilu.

Prema zvaničnim podacima, državljani Rusije vlasnici su ili suvlasnici 18,91 hiljadu nekretnina i 3,9 miliona kvadrata zemljišta u Crnoj Gori.

Najviše nekretnina imaju u Budvi 6,67 hiljada i Baru 4,66 hiljada.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS