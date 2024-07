Manje goveda i ovaca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Brojno stanje stoke u Crnoj Gori u prošloj godini bilježi pad u odnosu na 2022. u ukupnom broju goveda i ovaca, pokazali su podaci Monstata.

„Ukupan broj goveda iznosi 68,83 hiljade i u odnosu na prošlu godinu manji je 2,8 odsto. Trend smanjenja ukupnog broja muznih krava i dalje se nastavlja i to 5,3 odsto“, navodi se u saopštenju.

U odnosu na prošlu godinu, u ovčarstvu je prisutno smanjenje u ukupnom broju grla 3,9 odsto , dok je broj muznih ovaca manji 2,4 odsto. Broj koza je na istom nivou kao i 2022. godine.

„Ukupan broj svinja bilježi manji pad od 1,2 odsto u odnosu na prošlu godinu, i iznosi 24,23 hiljade. Ukupan broj živine u prošloj godini veći je 1,2 odsto“, dodali su iz Monstata.

Statističari su rekli da su najveće učešće imale kokoške nosilje čiji je ukupan broj 801,93 hiljade i u odnosu na prošlu godinu bilježi pad od 2,4 odsto.

