Mandić dobitnica nagrade Najmenadžerka u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija poslodavaca (UPCG) uručila je prestižnu nagradu Najmenadžerka za ovu godinu izvršnoj direktorici M:tel-a, Tatjani Mandić.

Iz M:tel-a je saopšteno da je sa dugogodišnjim iskustvom na menadžerskim funkcijama jedina dama na čelu telekomunikacija u Crnoj Gori, po ocjeni žirija UPCG, zavrijedila da bude laureatkinja za ovu godinu za oblast privreda.

Mandić je na sinoćnjoj svečanosti u Podgorici zahvalila na prestižnoj nagradi, koja je došla u jubilarnoj 20. godini Unije poslodavaca i 15. godini kompanije M:tel.

“Hvala vam što ste prepoznali moju profesionalnost i veliku posvećenost poslu kojim se bavim. Usljed krize izazvane pandemijom, kao i aktuelnih geopolitičkih dešavanja, susreli smo se sa do sada neviđenim izazovima, ali upravo takve okolnosti nas motivišu da idemo stepenicu više i nalazimo nova rješenja”, kazala je Mandić.

Ona je rekla da je veliki izazov uspješno se baviti poslom i naći najbolji način da kompanija, koju vodite postane, i ostane lider, poslovati bolje nego ikada, i uzvraćati pri tome, kako zaposlenima, tako i korisnicima, poslovnim partnerima i cijelom društvu.

“Dozvolite da se posebno zahvalim mom timu na nesebičnom radu i trudu svih ovih godina. Najveću zahvalnost ipak dugujem mojoj djeci, koja mi pružaju nesebičnu podršku i koja su bila moj motiv za život, borbu i uspjeh”, rekla je Mandić.

Ona je kazala da želi da udruženo pošalju poruku cijeloj Crnoj Gori, da itekako ima uspješnih žena na menadžerskim funkcijama i da zajedno mogu da doprinesu da ih bude još više.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS