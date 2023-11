Mandić: Budva žila kucavica Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Budva, kao metropola turizma, predstavlja žilu kucavicu Crne Gore, saopštio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić i dodao da će grad uvijek imati maksimalnu posvećenost parlamenta.

On je čestitao Dan Opštine Budva njenom predsjedniku Milu Božoviću, predsjedniku Skupštine Opštine Nikoli Jovanoviću i svim građanima tog grada.

“Sve ono što se tiče Budve i Budvana, utiče i na život svih ostalih građana Crne Gore. U tom kontekstu, Budva će uvijek imati maksimalnu posvećenost parlamenta”, rekao je Mandić.

On je dodao da je njegov cilj da sa pozicije predsjednika Skupštine da svoj maksimum, u cilju ostvarenja što bolje saradnje između narodnog doma i svih lokalnih samouprava.

