Mamula Island organizuje Dane otvorenih vrata za radne pozicije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mamula Island hotel & spa, u blizini Herceg Novog, organizuje tri događaja pod nazivom HR Open Days – Dani otvorenih vrata, u različitim gradovima Crne Gore, u namjeri da proširi svoj tim profesionalaca.

“Međunarodno poznata kompanija zapošljava lokalne kandidate u sektoru hotelijerstva i na crnogorsko tržište donosi poslovnu praksu svjetske klase, uz jedinstveno ugostiteljsko iskustvo”, navodi se u saopštenju.

Dani otvorenih vrata Mamula Island biće održani u Herceg Novom u Gradskoj kafani u petak, od deset do 18 sati, u Nikšiću u hotelu Onogošt 13. Decembra u istom vremenskom intervalu i u Podgorici u hotelu Podgorica 14. decembra.

Domaćini događaja pozvali su sve zainteresovane kandidate da posjete Dane otvorenih vrata u Herceg Novom, Nikšiću i Podgorici.

HR menadžer Mamula Island, Marija Krkić, kazala je da se raduju prilici da upoznaju ljude iz različitih lokalnih zajednica širom zemlje i da im predstave njihov jedinstveni koncept ugostiteljstva koji će biti novina u turističkoj ponudi Crne Gore.

“Mamula Island želi da stvori toplo okruženje dobrodošlice i da oformi tim profesionalaca koji će individualizovano iskustvo hotelijerstva dovesti na potpuno novi nivo. Podržaćemo razvoj kapaciteta lokalnog osoblja otvaranjem novih radnih mjesta u našem hotelu sa pet zvjezdica i ponudom saradnje sa lokalnim dobavljačima”, navela je Krkić.

Trenutno, kako je dodala, traže različite profile kandidata i podstiču ljude da dođu i lično ih upoznaju, saznaju više detalja o konceptu Mamule Island, shvate njihovu viziju i osjete djelić njihove strasti.

Mamula Island želi da zaposli ljude sa iskustvom rada u ugostiteljstvu i hotelijerstvu luksuzne kategorije, kao i kandidate za početne pozicije ili zaposlene koji su voljni da promijene karijeru, a ne posjeduju dosadašnje iskustvo rada u ugostiteljskoj industriji.

“Budući zaposleni Mamule Island imaće priliku da rade u inkluzivnom radnom okruženju i razvijaju svoje vještine na brojnim pozicijama različitih nivoa, u različitim sektorima ugostiteljstva, te da grade svoju karijeru u svjetski poznatoj kompaniji koja poštuje najviše međunarodne standarde poslovanja”, navodi se u saopštenju.

Krkić je kazala da su iskreno uzbuđeni što su ušli u završnu fazu stvaranja jedinstvenog hotela-ostrva koji je restauriran i preuređen kako bi unio novi život na ostrvo Lastavica i u tvrđavu Mamula, koji već skoro dva vijeka predstavljaju obilježje Bokokotorskog zaliva.

“Otvorićemo novo poglavlje priče o Mamuli, kroz prihvatanje njene istorije i stvaranje nove budućnosti lokalne zajednice koju ćemo dosljedno podržavati u godinama koje dolaze. Želja nam je da i lokalna zajednica postane dio ove nove priče o ostrvu Mamula i stoga pozivamo Bokelje da nam se pridruže kako bismo zajedno udahnuli novi život ovom mjestu koje nam je svima u srcu”, rekla je Krkić.

Nova radna mjesta u okviru Mamula Island trenutno su predviđena u sektoru prehrane i pića, za radna mjesta kuhinjskih pomoćnika, konobara, barmena, zatim u sektoru brige o gostima, za radno mjesto recepcionera i portira, te u sektorima održavanja, spa i wellness, nabavka i održavanje.

“Iskustvo u turizmu i ugostiteljstvu je dobrodošlo, kao i osnovno poznavanje engleskog jezika. Tokom Dana otvorenih vrata, svi kandidati će moći da se upoznaju sa stručnjacima koji su već zaposleni u hotelu Mamula Island, te će imati priliku da saznaju više detalja o mogućnostima da postanu članovi ovog tima”, rekli su iz Mamula Islanda.

Hotel ostrvo Mamula Island je nedavno predstavljen lokalnoj zajednici, kroz niz organizovanih posjeta i obilazaka za lokalno stanovništvo, istaknute javne radnike, medije i druge različite zainteresovane grupe, koji su održani tokom septembra i oktobra, a izazvali su veliku pažnju i privukli oko sedam hiljada posjetilaca.

U narednih nekoliko mjeseci nastavljaju se završni radovi, a otvaranje Mamula Island hotel & spa u punom kapacitetu predviđeno je u proljeće naredne godine.

Mamula Island je nastao na mjestu tvrđave iz 19. vijeka koja je temeljno restaurirana i pretvorena u butik hotel & spa sa pet zvjezdica, koji raspolaže sa 32 sobe i apartmana, holističkim spa centrom, plažom, bazenima, restoranima i barovima. Hotel-ostrvo se nalazi u blizini Herceg Novog, na ulazu u Boku kotorsku koja je dio Svjetske baštine UNESCO.

