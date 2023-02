Mamula Island naredne sedmice predstavlja radna mjesta

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Dani otvorenih vrata Mamula Island, tokom kojih će biti predstavljene mogućnosti zapošljavanja, biće 9. i 10. februara organizovani u Nikšiću i Herceg Novom.

U Nikšiću zainteresovani kandidati mogu u hotelu Onogošt razgovarati sa predstavnicima Mamula Islanda 9. februara od deset do 18 sati, dok će u Herceg Novom radne pozicije biti predstavljene 10. februara u Gradskoj kafani.

Iz Mamula Islanda su saopštili da će tokom Dana otvorenih vrata svi kandidati moći da se upoznaju sa stručnjacima koji su već zaposleni u hotelu Mamula Island, te će imati priliku da saznaju više detalja o mogućnostima da postanu članovi tog tima.

HR direktor Mamula Islanda, Bojana Filipović, kazala je da oni traže kandidate različitih profila i pozivaju sve zainteresovane da dođu i lično se informišu o mogućnostima angažmana, da saznaju više detalja o konceptu hotela i shvate njihovu viziju.

„Želimo da oformimo tim profesionalaca koji će personalizovano iskustvo hotelijerstva dovesti na potpuno novi nivo. U tom smislu želimo da proširimo tim novim licima sa iskustvom rada u ugostiteljstvu i hotelijerstvu luksuzne kategorije, kao i kandidatima za početne pozicije”, rekla je Filipović.

Hotel Mamula Island u predstojećoj sezoni nudi poslove u sektorima hrana i piće, na radnim mjestima kuvara i pomoćnih radnika, u sektorima održavanja potrebne su sobarice i radnici u vešeraju, a otvorene su i pozicije za radnike na prijemu robe i spasioce-dokere. Iskustvo u turizmu i ugostiteljstvu je dobrodošlo, kao i osnovno poznavanje engleskog jezika.

Budući zaposleni Mamule Island imaće priliku da rade u inkluzivnom radnom okruženju i da grade karijeru u svjetski poznatoj kompaniji koja poštuje najviše međunarodne standarde poslovanja.

U susret otvaranju hotela u punom kapacitetu na proljeće, u toku je završna faza stvaranja rafiniranog hotela-ostrva koji je restauriran i preuređen kako bi unio novi život na ostrvo Lastavica i u tvrđavu Mamula, jedinstveno obilježje Bokokotorskog zaliva već skoro dva vijeka.

