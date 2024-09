Mađarska zainteresovana za investicije u turizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mađarska je zainteresovana za investicije i projekte u oblasti turizma i infrastrukture, poručio je mađarski ambasador u Crnoj Gori Jožef Neđeši, kog je danas primila ministar turizma Simonida Kordić.

On je kazao da Crna Gora mora iskoristiti pomoć EU i Mađarska će biti partner u pravcu pridruživanja Uniji, uz prethodno ispunjenje svih kriterijuma za zatvaranje poglavlja.

Kordić je zahvalila na kontinuiranoj podršci Mađarske na putu Crne Gore ka EU, ističući da je ostvarena uspješna saradnja, ali i da postoji značajan prostor za unapređenje.

“Crna Gora i Mađarska imaju izuzetno dobre bilateralne odnose i jako dobru saradnju. Vaše predsjedavanje EU je za nas veoma značajno. Očigledno je da u oblasti privrede već postoje dobri odnosi, ali postoji prostor za dalje intenziviranje aktivnosti, posebno u turizmu”, poručila je Kordić.

Sa sastanka je poručeno i da je EU otvorena za proširenje, te da Crna Gora mora iskoristiti momenat i postati naredna članica evropske porodice, u čemu ima podršku Mađarske.

Neđeši je kazao i da je Crna Gora privlačna za mađarske turiste i u tom smislu istakao značaj bolje avio, ali i putne infrastrukture.

Na sastanku je bilo riječi i o Sporazumu dvije zemlje o saradnji u oblasti turizma, koji će uskoro biti dostavljen mađarskoj strani na usaglašavanje.

