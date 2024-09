Luka Bar završila izgradnju montažno/demontažnog skladišta

Bar, (MINA-BUSINESS) – Luka Bar je završila izgradnju prvog montažno/demontažnog skladišta nakon 30 godina, površine 4,5 hiljada metara kvadratnih.

“Vrijednost investicije iznosi 1,2 miliona EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV), a skladište je predviđeno za pretovar i skladištenje generalnih i rasutih tereta”, navodi se u saopštenju objavljenom danas na sajtu Luke Bar.

Video o skladištu može se pogledati na linku https://www.youtube.com/watch?v=FddiEuSK2IY.

