Loša odluka da se država zaduži na domaćem tržištu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odluka Vlade da se do kraja godine zaduži do 350 miliona EUR kod domaćih komercijalnih banaka generalno nije dobro rješenje za Crnu Goru, jer su kamate koje se nude nepovoljne za državu, ocijenio je ekonomski analitičar, Oleg Filipović.

On smatra da je postojalo dovoljno pozicija na rashodnoj strani ovogodišnjeg budžeta u okviru kojih se mogao uštedjeti značajan dio od predviđenih 350 miliona EUR, prevashodno na poziciji javnih nabavki.

“Siguran sam da bi se uvođenjem drugih metodologija, poput privatno-javnog partnerstva, moglo uštedjeti 30 do 40 odsto nedostajućih sredstava”, rekao je Filipović Pobjedi, dodajući da je kroz poslovanje IT sektora prošle godine iz Crne Gore izašlo 130 miliona EUR, te da je na principu javno-privatnog partnerstva znatan dio tog novca mogao ostati u našoj zemlji.

Ušteda u budžetu se, prema njegovim riječima, mogla napraviti i limitiranjem rasta plata u javnom sektoru.

“Posebno mislim na honorarne ugovore ili ugovore o djelu, gdje vi pored ‘pameti’ koju imate u određenim resorima dodatno angažujete i plaćate druge ljude. Znači da nešto nije u redu ili nijeste zadovoljni postojećim kadrom, pa ste prinuđeni tražiti rješenja u angažovanju kadra sa strane”, naveo je Filipović, ukazujući da je Vlada došla u situaciju da se zadužuje zbog povećanih socijalnih davanja i troškova u javnoj upravi.

Ministarstvo finansija još vodi pregovore o ovogodišnjem zaduženju sa više domaćih banaka, a odnedavno i direktno pregovaraju sa mađarskom OTP bankom, vlasnicom Crnogorske komercijalne banke, najveće kreditne institucije u Crnoj Gori.

“Razgovori sa OTP bankom teku planiranom dinamikom, i možemo reći da je prepoznat obostrani interes za ugovaranje aranžmana. Više o samom obimu i uslovima zaduženja, saopštićemo nakon finalizacije pregovora da u ovoj fazi ne bi ugrozili pregovaračku poziciju”, saopšteno je Pobjedi u Ministarstvu finansija.

U tom resoru su rekli da aktivno pregovaraju sa svim finansijskim subjektima u Crnoj Gori, te da od banaka dobijaju pozitivan signal za spremnost na saradnju sa državom radi prevazilaženja krize.

“U skladu sa našim potrebama i uslovima na tržištu, sklapaćemo aranžmane koji će biti u najboljem interesu države. Što veći obim sredstava obezbijedimo ove godine, toliko ćemo stabilnije ući u narednu”, naveli su iz resora Aleksandra Damjanovića.

Za sada su ozvaničeni aranžmani sa dvije domicilne banke – Univerzal kapital, od koje će Vlada pozajmiti deset miliona EUR na pet godina, sa godišnjom fiksnom kamatom od 5,5 odsto, i Erste, sa kojom su sklopili ugovor u iznosu od šest miliona, na petogodišnji rok otplate i fiksnu kamatu od 3,99 odsto plus šestomjesečni euribor. Vlada je planirala i da emisijom šestomjesečnih državnih zapisa od banaka prikupi 70 miliona.

Komentarišući uslove zaduživanja kod Univerzal kapital banke, Filipović je ocijenio da je to odličan posao za tu kreditnu instituciju.

“Toj banci treba čestitati na profesionalnosti. Njima je cilj da naprave profit i oni su ovim poslom napravili maksimalan profit. Sa druge strane, da li je visoka kamata za zaduživanje države, apsolutno je visoka. Kolika će onda biti kamata građaninu ili nekom privrednom subjektu”, pitao je Filipović i naglasio da u Crnoj Gori ne postoji sistem koji bi limitirao kretanje kamatnih stopa.

On tvrdi da je Vlada imala alternativu jer u inostranstvu postoji dovoljno novca, privatnog kapitala koji je moguće privući.

“To je pitanje izbora ljudi koji upravljaju Ministarstvom finansija, da li su konzervativni ili liberalni ekonomisti. Ako ste konzervativni ekonomista, onda je normalno da je posao sa stranim korporacijama i hedž fondovima za vas suviše riskantan i onda idete prema MMF-u, Svjetskoj banci i komercijalnim bankama. Ja nijesam pristalica toga”, rekao je Filipović.

Pregovori Ministarstva finansija i domaćih banaka su, prema riječima Filipovića, pokazali svu slabost našeg sistema.

“Vidljiva je slabost funkcionisanja monetarnih institucija u Crnoj Gori i Ministarstva finansija sa jedne strane, odnosno nekomunikaciju između njih. I sa druge strane, pregovori su pokazali apsolutno monopolski položaj banaka u odnosu na sve, koji im je obezbijedio upravo naš monetarni sistem”, naveo je Filipović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS