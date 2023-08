Lokalne preduzetničke priče na sajmu preduzetništva

Bar, (MINA-BUSINESS) – Sajam preduzetništva Opštine Bar biće u petak i subotu održan na platou ispred Dvorca kralja Nikole.

Na trećem Sajmu preduzetništva će 18 barskih preduzetnika i preduzetnica, koji su u proteklom periodu ostvarili pravo na finansijsku podršku lokalne uprave za realizaciju biznis planova, predstaviti svoje proizvode i usluge.

“Prvog dana sajma će, pored prezentacije proizvoda, biti organizovan i sportsko-muzički događaj i zumba za djecu, dok će u subotu najmlađi sugrađani moći da učestvuju u kreativnim radionicama”, saopšteno je iz Opštine Bar.

Tokom oba dana biće upriličena i degustacija hrane i tradicionalnih delicija.

Sajam preduzetništva je jedna od aktivnosti koju Opština Bar realizuje u skladu sa Programom podrške razvoju preduzetništva, a koji, između ostalog, ima za cilj unapređenje preduzetničke djelatnosti, stvaranje podsticajnog poslovnog ambijenta sa fokusom na kreiranje mikro i malih preduzeća, smanjenje nezaposlenosti, kao i podsticanje održivog i inkluzivnog lokalnog ekonomskog razvoja.

Opština Bar je, tokom prethodnih pet godina, iz lokalnog budžeta dodijelila sredstva u iznosu od skoro 800 hiljada EUR, podržavajući na taj način realizaciju 186 biznis ideja barskih preduzetnika.

“Osim toga, Opština je prepoznata kao primjer dobre prakse u regionu, što je bio preduslov za implementaciju projekta Snažne žene-snažan Bar, koji je realizovan u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, a u okviru kojeg je sa 85 hiljada EUR podržano čak 18 žena na njihovom putu započinjanja ili unapređenja biznisa”, dodaje se u saopštenju.

Usljed iskazanog interesovanja za navedene subvencije i njihovog pozitivnog efekta po lokalni ekonomski razvoj, lokalna uprava je u kontinuitetu i uvećavala iznos sredstava za ovu namjenu, pa je tako budžetom za ovu godinu opredijeljeno ukupno 400 hiljada EUR za podršku preduzetništvu i ženskom preduzetništvu.

