Linija Tivat-Prag doprinijeće povećanju broja turista iz Češke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Letovi od Tivta do Praga, koje od danas realizuje nacionalna avio-kompanija Air Montenegro, trebalo bi da doprinesu povećanju broja turista sa tog tržišta, za koje je crnogorska kompanija prepoznala veliki potencijal.

Air Montenegro danas je realizovao prvi let od Tivta do Praga, a vrpcu su, po slijetanju na aerodrom, presjekli vršiteljka dužnosti direktorice nacionalne avio-kompanije, Dragana Frantov Nikolić i menadžer za razvoj mreže na aerodromu u Pragu Martin Tatek.

Tivat i Prag biće povezani letovima koji će biti organizovani dva puta sedmično, subotom i utorkom, do sredine oktobra.

Frantov Nikolić je kazala da je danas još jedan važan datum za nacionalnog avio prevoznika.

“Za prvi let iz Praga za Tivat se tražila karta više i vjerujemo da će veliko interesovanje da se nastavi do sredine oktobra do kada planiramo da obavljamo dva leta sedmično.”, rekla je Frantov Nikolić.

Kako je kazala, prijatelji iz Češke podjednako vole more, planine i aktivni odmor.

“Zbog toga vjerujemo da je Crna Gora sa svim prirodnim ljepotama koje nudi prava destinacija. Uz ostale gradove, a imamo preko deset ove sezone, vjerujemo da smo na dobrom putu da Crnu Goru povežemo sa regionom, Evropom, drugim tržištima i tako damo doprinos privredi i turističkoj sezoni”, rekla je Frantov Nikolić.

Član odbora direktora Aerodroma Crne Gore (ACG), Eldin Dobardžić, kazao je da prvi put Air Montenegro uspostavlja direktne linije na toj relaciji i da im je veoma drago kada su uspostavljene neke nove direktne linije, što im ide u prilog.

“Zato što je Air Montenegro naš drugi najznačajniji partner u okviru prvih pet mjeseci ove godine oni su učestvovali sa nešto manje od 20 odsto po broju opsluženih aviona i broju putnika” koji su došli preko njihove kompanije”, rekao je Dobardžić.

Kako je rekao, ACG raduje i da se po prvi put uspostavlja direktna linija sa tržištem koje broji preko deset miliona stanovnika.

“Raduje nas što je i ovaj prvi let bio skoro 100 odsto popunjen. Što, ako gledamo po nekim perspektivama, očekujemo da i naredni letovi budu popunjeni otprilike na tom niovu”, rekao je Dobardžić.

Dobardžić je istakao da je Air Montenegro danas prvi put uspostavio direktnu liniju između Podgorice i Istanbula, što je takođe atraktivna turistička destinacija i, kako je rekao, sa tog tržišta očekuju značaj priliv turista.

“Vrlo optimistično smo ušli u novu turističku sezonu i očekujemo da ćemo u narednom period imati još novih direktnih avio-linija. Za nekih desetak dana očekujemo otvaranje linije iz Skandinavskih zemalja, iz Helsinkija, Osla i Stokholma, što će povećati tursitički promet u Crnoj Gori, a i broj aviona će biti značajno veći”, naveo je Dobardžić.

On je najavio da će Air Montenegro od 20. juna uspostaviti direktnu liniju sa Kopenhagenom, što je, prema njegovim riječima, značajno jer pored interesovanja turista iz Danske, Crna Gora tamo ima brojnu dijasporu koja će na taj način imati olakšan put.

Aerodrom u Tivtu pripremio je, na povratku aviona sa prvog leta, doček sa vodenim topovima, a Turistička organizacija Tivta crnogorske specijalitete.

