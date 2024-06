Linija Budva – Dubrovnik od 29. juna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Luka Budva dobila je status trgovačke luke za obavljanje putničkog saobraćaja, čime se ispunjavaju uslovi za uspostavljanje međunarodne pomorske linije Budva – Dubrovnik od 29. juna, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je danas na sjednici donijela Odluku o dopuni Odluke o određivanju luka prema namjeni.

“Dopunom je definisano da Luka Budva dobija status trgovačke luke za obavljanje putničkog saobraćaja, čime se ispunjavaju uslovi za uspostavljanje međunarodne pomorske linije Budva – Dubrovnik od 29. juna”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Predlog odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti za prošlu godinu Monteputa.

Kako se navodi, Monteput je u poslovnoj 2023. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat – dobit u ukupnom iznosu od 4,34 miliona EUR.

“Na ostvareni iznos dobiti, Društvo je u obavezi da, shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, obračuna i uplati u Budžet Crne Gore – Poreskoj upravi, porez po odbitku 15 odsto u iznosu 652,3 hiljade EUR”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da se raspodjela neto dobiti vrši u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore od 30. juna 2016. godine, na način da se 70 odsto neto dobiti transferiše Budžetu Crne Gore, a 30 odsto neto dobiti pripada Društvu koje je ostvarilo dobit.

