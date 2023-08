Lekić: Odluka UIP-a montirana i naručena

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor Rudnika uglja, Milan Lekić, saopštio je da je montirana i naručena odluka Uprave za inspekcijske poslove (UIP), kojom je utvrđeno da na tu poziciju nije izabran u skladu sa zakonskom procedurom.

On je naveo da je od aprila 2021. godine, kada je od Odbora direktora imenovan na poziciju izvršnog direktora, pa sve do danas, proteklo i više nego dovoljno vremena da se “otklone nepravilnosti” u postupku izbora izvršnog direktora.

“Više je nego jasno zašto se, na ovakav način, i u ovom trenutku, poteže za ovim postupcima. Više je nego jasno kome smeta i ko ne može da preboli uzrastanje autentične lokal-patriotske energije koja je razvlastila odnarođenu autokratiju, ali i zadala domaći zadatak svim ostalim politikama, pa i onima čiji se reprezenti ovih dana, iz prikrajka, vesele i likuju zbog ovakve montirane i naručene odluke UIP-a”, navodi se u saopštenju Lekića.

U Rudnik uglja je stiglo rješenje UIP-a kojim se konstatuje da nije sproveden postupak javnog oglašavanja prilikom izbora Lekića na poziciju izvršnog direktora.

On je naveo da se nakon toga otisnula lavina komentara i likovanja “od onih koji su sve ove godine uredno služili svakom gospodaru, a nikada građanima Opštine Pljevlja”.

Lekić je poručio da je svima jasno da je Odbor direktora, kao organ koji imenuje izvršnog direktora, zadužen i za poštovanje zakonitosti samog izbora, te da on, sve i da je pravnik, a ne rudarski inženjer, apsolutno nije u obavezi da bdi nad procedurama.

Takođe, kako je saopštio, apsolutno je poznato da su svi direktori u energetskom sektoru imenovani na isti način, bez konkursa.

“Nakon svih ovih godina provedenih u Rudniku uglja, što kao rudarski inženjer, tako i kao izvršni direktor, i nakon svega što sam uradio za ovaj grad i pljevaljske resurse, valjda je svima jasno da bi izbor na konkursu bio isključivo dodatna potvrda mog profesionalnog legitimiteta, a nikako prepreka za izbor na čelnu poziciju u najznačajnijoj crnogorskoj kompaniji. Zašto nije sproveden konkurs nije pitanje za mene, iako se koplje lomi isključivo preko mojih leđa, što nas navodi na samo jedan zaključak”, rekao je Lekić.

On je sugrađanima i kolegama rudarima poručio da odlično znaju da se Milan Lekić nikada nije povlačio pred iskušenjima, i da nikada nikoga nije ostavio na cjedilu, pa tako neće ni njih.

“Ono što smo započeli, a to je domaćinski odnos prema pljevaljskim resursima, unapređenje poslovanja Rudnika uglja i vraćanje ponosa našem gradu, tu borbu ćemo privesti kraju. Stotine poruka i poziva koje sam dobio od vas nakon što se zahuktala ova bjesomučna haranga protiv mene i našeg grada, moj su veliki motiv, inspiracija i zadatak da istrajemo u borbi zajedno”, poručio je Lekić.

On je naveo da je mogao više puta do sada da se skloni pred problemima i da preostali radni vijek provede na poziciji predsjednika Opštine Pljevlja ili narodnog poslanika u Skupštini.

“Nijesam htio. Izabrao sam da ostanem na poziciji koja predstavlja najveći izazov u mojoj karijeri i sa koje ću povući najveći teret u procesu istorijskog oslobađanja našeg grada od kolonijalnih ambicija raznih interesnih družina. Pobijedićemo u ovoj bici, jer se borimo za naša Pljevlja”, zaključio je Lekić.

