Laković: Opredijeljeni ka pravednoj tranziciji uz planove i podršku EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rudnik uglja Pljevlja (RUP) izuzetno je opredijeljen za pravednu tranziciju, saopštio je njegov izvršni direktor, Nemanja Laković i dodao da se prilikom donošenja svih odluka mora voditi računa o stabilnosti Crne Gore.

On je, govoreći na međunarodnoj konferenciji o energetskoj tranziciji i dekarbonizaciji Energy Week Western Balkans 2024, koja se ove godine održava u Budvi, naveo da treba planirati detaljno i dugoročno i sprovesti tranziciju u onom trenutku kada Crna Gora bude spremna da se odrekne svog najvrijednijeg resursa Rudnika i Termoelektrane (TE) Pljevlja.

Laković je podsjetio da je Evropska komisija, u decembru 2020. godine, pokrenula inicijativu za regione uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu čiji cilj je bio umrežavanje svih institucija koje mogu da doprinesu procesu u okviru kojeg je omogućena komunikacija sa Evropskom komisijom (EK) kroz šest međunarodnih organizacija.

„Kroz te inicijative Pljevlja su povezana sa Rudnikom u Velenju sa kojim smo ostvarili izuzetnu saradnju i intenzivnu komunikaciju. Rudnik u Velenju je jedan od najboljih primjera u Evropi kako se sprovela pravedna tranzicija i mi koristimo njihova iskustva koja su implementirali. Oni imaju izuzetnu saradnju sa lokalnom zajednicom. Na nivou opštine umreženi su fondovi EU kako bi se ostvarila što veća tranzicija radnih mjesta“, objasnio je Laković.

On je naveo da očekuje da će sa evropskim insitucijama imati što bolju saradnju kroz pristup fondovima, čak i bespovratnim, koji mogu da omoguće pokretanje novih biznisa, a sve sa ciljem što boljeg sprovođenja procesa pravedne energetske tranzicije.

“Upravo zbog toga je Rudniku formirano odjeljenje za pravednu tranziciju, a plan je razvoj novih sektora koji će biti spremni za tranziciju radnih mjesta”, dodao je Laković.

On je istakao značaj RUP-a i TE za kompletan sistem države te da je učešće ova dva sistema u ukupnoj proizvodnji električne energije u prošloj godini bilo 40 odsto.

„Tako da nas potvrda ministra energetike Saše Mujovića da će preispitati odluku ministarskog savjeta Energetske zajednice od 15. decembra ohrabruje, jer znate da se po toj odluci Crna Gora obavezala da će do 2030. godine smanjiti 50 odsto emisiju ugljen dioksida (CO2), što smatramo da je izuzetno nerealan rok”, naveo je Laković.

On smatra da tom problemu moramo pristupiti vrlo detaljno i postavljati realne tokove koji se mogu ostvariti.

„Pljevlja su u posljednjih 30 godina izgubila 20 hiljada stanovnika prvenstveno zbog ekoloških problema. Tako da se čitav sistem u Crnoj Gori „probudio“ – radi se ekološka rekonstrukcija TE, toplifikacija grada i svi parametri govore da idemo u dobrom pravcu ka zelenoj tranziciji, očuvanju životne sredine i zdravlja ljudi“, dodao je Laković.

Na konferenciji pored Lakovića, učestvovali su i direktor Sektora ekonomskih poslova Jadranko Lončar, direktor Sektora za razvoj i investicije Miroslav Đurišić i direktor Sektora za strateško upravljanje i poslovnu transformaciju, Milan Dragašević.

