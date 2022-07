Kumulativna ušteda od hedžinga 18 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kumulativna ušteda od hedžinga za samo godinu iznosi 18 miliona EUR, saopšteno je iz pokreta Evropa sad.

“Ministarstvo finansija danas će platiti treću ratu kredita za prioritetnu dionicu auto-puta, a zbog hedžing aranžmana koji je ugovorio tadašnji ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić, biće ostvarena ušteda za budžet Crne Gore od skoro devet miliona EUR, budući da je trenutno vrijednost eura i dolara izjednačena”, navodi se u saopštenju.

U julu prethodne godine, kada je hedžing aranžman ugovoren i time povučena sredstva iz kineskog kredita zaštićena od valutnog rizika, Spajić je saopštio da će Crna Gora ostvariti značajne benefite od hedžing aranžmana.

“Crna Gora je u julu prošle godine, zahvaljujući uspješnim pregovorima tadašnjeg Ministarstva finansija i socijalnog staranja, zaštitila od valutnog rizika cjelokupan dotadašnji povučeni iznos sredstava iz kineskog kredita od 818 miliona USD”, rekli su iz pokreta Evropa sad.

U prethodnom periodu je, kako su kazali, već ostvarena ušteda po osnovu plaćene dvije rate u iznosu od devet miliona EUR, tako da kumulativna ušteda sa isplatom treće rate za samo godinu iznosi oko 18 miliona EUR.

“Od tako ušteđenih sredstava se u potpunosti mogu pokriti najavljena povećanja penzija za devet mjeseci ili izgraditi tri nove potpuno opremljene škole. Ovakav aranžman je samo jedna od mjera uz pomoć kojih su javne finansije Crne Gore oporavljene i stabilizovane, čime je udaren temelj ubrzanom ekonomskom razvoju i povećanju plata i penzija za sve građane”, zaključuje se u saopštenju.

