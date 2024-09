Kroz zakonska rješenja do povoljnog poslovnog ambijenta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar rudarstva, nafte i gasa, Admir Šahmanović, saopštio je da je neophodno raditi na zakonskim rješenjima koja će stvoriti povoljan poslovni ambijent, vodeći računa o zaštiti interesa države i lokalnih zajednica.

On se sastao sa predsjednicom Privredne komore (PKCG), Ninom Drakić, kako bi razmotrili moguće modele i konkretne korake u pravcu unapređenja saradnje između tog resora i privrednog sektora, naročito u oblastima rudarstva i naftnih derivata.

“Sagovornici su posebno istakli važnost aktivne saradnje u procesu izmjena i dopuna Zakona o rudarstvu, uzimajući u obzir značaj blagovremenog uključivanja privrede kako bi se obezbijedila veća korist za građane i društvo u cjelini”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Drakić je kao dobar primjer istakla dosadašnju dobru saradnju na izradi Zakona o sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima.

Šahmanović je predstavio aktivnosti i plan rada Ministarstva u narednom periodu, koji uključuju usklađivanje legislative sa evropskom regulativom i donošenje novih zakonskih rješenja u vezi sa rezervama naftnih derivata i markiranjem goriva.

“Fokus rada resornog Ministarstva biće intenziviranje aktivnosti na realizaciji kapitalnih projekata kao što su Jadransko-jonski gasovod (IAP), terminal za tečni prirodni gas (LNG) i pravedna energetska tranzicija u Opštini Pljevlja”, navodi se u saopštenju.

Poseban akcenat stavljen je na važnost uključenosti PKCG u realizaciju ovih inicijativa.

Komora je ponudila svoje kapacitete za povezivanje sa domaćom i regionalnom privredom, s ciljem razmjene iskustava i pronalaženja održivih rješenja u oblastima eksploatacije mineralnih sirovina, naročito građevinsko-tehničkog kamena.

Diskutovalo se i o mogućnostima optimizacije korišćenja postojećih rezervi ovih resursa, čime bi se dodatno unaprijedio sektor rudarstva i eksploatacije mineralnih sirovina.

Sastanak je završen dogovorom o konkretizovanju saradnje kroz stalna radna tijela PKCG, kao što su Odbor udruženja energetike i rudarstva i Grupacija distributera nafte i naftnih derivata, kako bi se osigurao nastavak konstruktivnog dijaloga i postizanje zajedničkih ciljeva.

