Kroz tivatski aerodrom u junu prošlo 27 odso više putnika

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Kroz Aerodrom Tivat u junu prošlo 157,74 hiljade putnika, 27,4 odsto više neko u istom periodu prošle godine.

Kako prenosi portal Zamaaero, to je 73,3 odsto putnika iz juna 2019. godine.

Aerodrom je realizovao 1,7 hiljada letova, 97 više nego u istom periodu prošle godine, a 536 manje nego u junu 2019.

Tivatski aerodrom je u junu imao 8,1 tonu carga, što je skoro četiri puta više nego u istom periodu prošle godine.

Aerodrom Tivat je od početka godine opslužio 374,19 hiljada putnika, realizovao 4,62 hiljade operacija i ostvario 12,6 tona carga.

Aerodromi Crne Gore su u prvom polugodištu opslužili 1,13 miliona putnika, što je 15,7 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

