Kroz projekat Placement otvorena 22 nova radna mjesta u poljoprivredi

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Gradonačelnik Prijestonice Cetinje, Nikola Đurašković, potpisao je danas ugovore sa dobitnicima grantova na dva javna poziva realizovana kroz projekat Placement.

Iz Prijestonice je saopšteno da će putem tog projekta u sektoru poljoprivrede biti zaposlene 22 osobe koje su do sada bile na evidenciji Zavoda za zapošljavanje (ZZZ), dok će 44 proći proces obuke i osposobljavanja.

Projekat se realizuje kroz Program EU-CG za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu zaštitu.

„Kroz dva javna poziva za obuku i zapošljavanje i za podršku razvoju turizma na ruralnom području raspodijeljena je 121 hiljada EUR“, dodaje se u saopštenju.

Ovaj projekat, pored Prijestonice Cetinje, sufinansiraju Vlada i EU, dok su partneri na realizaciji projekta Socio-ekonomski centar iz Podgorice i Zapadnobalkanski institut iz Beograda.

