Krizu prebrodili bez povećanja cijene struje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Energetska kriza se praktično prebrodila sopstvenim sredstvima i bez povećanja cijene struje, saopštio je izvršni direktor Elektroprivrede (EPCG), Nikola Rovčanin.

On je, gostujući u emisiji Link na Radiju Crne Gore, kazao da je naš energetski sistem specifičan u odnosu na druge regionalne i evropske, prenosi portal RTCG.

“Na svojim leđima smo iznijeli kompletan teret krize, bez pomoći države, bez povećanja cijene struje. Praktično smo prebrodili i pobijedili energetsku krizu sopstvenim sredstvima”, rekao je Rovčanin.

On je, na temu pomoći od 30 miliona EUR koju je Crna Gora dobila od Evropske komisije (EK) za saniranje posljedica energetske krize, naveo da je Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) u čitavom lancu registrovao najveću štetu.

“Sve gubitke su morali da nadoknade nabavkom električne energije po znatno skupljoj cijeni od one koju naplaćuju građanima. Očekujemo da će u nakraćem roku, Vlada i Ministarstvo kapitalnih investicija precizirati raspodjelu sredstava od EK, a moj apel je da se prepozna CEDIS zbog štete koju su pretrpjeli na tržištu”, saopštio je Rovčanin.

On je kazao da se moraju naći rješenja za ovu godinu, kako bi energetski sistem funkcionisao, a građanima i privredi isporučivao bez prekida električnu energiju.

“Ako bismo povećali cijenu struje deset odsto, prihod bi bio povećan sedam, osam, devet miliona. Ali, svakom intervencijom bismo ugrozili naplatu, imajući u vidi da je na vrhunskom nivou. Ako dođe do pada naplate jedan odsto, gubimo tri-četiri miliona na godišnjem nivou. Tako da od tog povećanja cijene struje ne dobijamo gotovo ništa”, ocijenio je Rovčanin.

On je ponovio da je toplifikacija Pljevalja trebalo da bude završena prije 40 godina.

Rovčanin je kazao da se u prethodnom periodu, u jeku velike zagađenost vazduha u tom gradu, intenzivno radilo i da su nadležni donijeli određene zaključke, pa je projekat toplifikacije proglašen javnim interesom.

“Nama je svaki mjesec važan i prioritetni cilj nam je da toplifikacija bude povezana sa objektima u Pljevljima i da na taj način imamo komplet priključen toplovod”, naveo je Rovčanin.

On je kazao da se, po planu, ekološka toplifikacija Pljevalja završava naredne godine.

Prema njegovim riječima, sada je važno prevazići grejnu sezonu 2023/24. na način da se zagađenje svede na minimum, te da tu postoje različite vrste intervencija.

“Napravljen je jedan veliki pomak, toplifikacija više nije prazna priča i Pljevljaci će je konačno dočekati”, zaključio je Rovčanin.

