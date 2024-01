Kriza na Bliskom istoku podigla cijene nafte iznad 78 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima iznad 78 USD, zbog napetosti na Bliskom istoku i smanjene proizvodnje u Libiji.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša za dva USD nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 78,12 USD. U gotovo istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 72,86 USD.

U ponedjeljak su cijene oštro pale nakon što je Saudijska Arabija azijskim kupcima snizila službenu cijenu na najniži nivo u 27 mjeseci, raspirivši nagađanja da pokušavaju oživjeti potražnju, prenosi Hina.

“Spuštanje službene saudijske cijene ukazuje na slabljenje potražnje za naftom u tri najvažnije regije”, smatra analitičar Commerzbanka Carsten Fritsch.

U utorak su cijene sponovo porasle zbog napetosti na Bliskom istoku i prekida snabdijevanja iz Libije.

Neke velike brodarske firme i dalje izbjegavaju Crveno more zbog jemenskih Huta, koji napadima na brodove povezane s Izraelom iskazuju podršku palestinskom Hamasu u sukobu s izraelskim oružanim snagama u Pojasu Gaze.

Izraelska vojska najavila je nastavak operacija na okupiranom palestinskom području i u ovoj godini, a izraelski napadi za susjedni Liban raspiruju strah od širenja sukoba i poremećaja u snabdijevanju bliskoistočnom naftom.

Cijene podržava i protest u Libiji, koji je blokirao proizvodnju na velikom naftnom polju Sharara kapaciteta 300 hiljada barela dnevno.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u ponedjeljak barel korpe nafte njenih članica pojeftinio 73 centa na 78,21 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS