Krivična prijava zbog zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju u Plavu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Plav su podnijeli krivičnu prijavu protiv osobe koja se sumnjiči za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju.

Naime, policijski službenici su došli do saznanja da su prilikom vođenja ostavinskog postupka u Osnovnom sudu u Plavu, u novembru prošle godine, a nakon smrti jedne osobe iz Plava, zakonski nasljednici tvrdili da na računu te osobe u jednoj banci, nedostaje 9,7 hiljada EUR koliko je i upisano u štednu knjižicu na njeno ime.

“Sa ovim saznanjima policijski službenici upoznali su tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, te od zakonskih nasljednika gore pomenutog lica prikupili određenu dokumentaciju dobijenu od banke u kojoj je preminula imala otvoren račun”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Po nalogu tužioca prikupljen je i dio dokumentacije od banke, te je utvrđeno da je službenik te banke, glavni blagajnik u tadašnjoj ekspozituri u Plavu, D.R. (30) zloupotrijebio svoj položaj na način što je 21. novembra 2019. godine štednu knjižicu na njeno ime izdao, potpisao i pečatirao, te istog dana realizovao gotovinsku uplatu na njenu partiju štednje od 5,7 hiljada EUR.

“Nakon toga, D.R. je u periodu od 26. novembra 2019. do 4. marta 2020. godine realizovao gotovinske isplate u šest navrata, potpisujući različitim potpisima naloge za isplatu nakon čega je saldo na ovoj partiji bio 0,06 EUR”, navodi se u saopštenju.

Nakon što su utvrđene zloupotrebe od strane D.R., banka u kojoj je bio zaposlen, je zakonskim nasljednicima isplatila cjelokupan iznos.

“Protiv D.R. je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju”, zaključuje se u saopštenju.

