Krivična prijava protiv još dvije osobe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije, u nastavku istrage protiv osumnjičenog N.G. i budvanskog preduzeća F.C, podnijeli su krivičnu prijavu protiv još dvije osobe zbog sumnje da su utajili poreze i doprinose u produženom trajanju, u iznosu od 300 hiljada EUR.

Z.P. (34) i A.D. (35) su u svojstvu osnivača i izvršne direktorice preduzeća F.C, kako se sumnja, kvalifikovano krivično djelo počinile tako što su omogućile neosnovano podizanje gotovine sa računa kompanije kod poslovnih banaka, koji nije pratila potrebna dokumentacija, i time umanjile stvarne prihode, odnosno osnovicu za obračun poreza na dobit preduzeća od devet odsto.

One su na taj način, po osnovu poreza na dobit preduzeća i poreza iz i na lična primanja po osnovu nedokumentovanog podizanja gotovine sa računa, ostvarile protivpravnu imovinsku korist od preko 300 hiljada EUR, na štetu budžeta Crne Gore.

“Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, nastavljaju intenzivne i prioritetne policijsko – tužilacke mjere i radnje na otkrivanju i procesuiranju odgovornih lica u privrednim aktivnostima, u odnosu na krivična djela koja sa sveukupnom posledicom nanose štete po budzet države i njenih građana i podrivaju ekonomski sistem Crne Gore”, navedeno je u saopštenju.

