Krezović predsjednik Odbora direktora RUP-a

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora Rudnika uglja Pljevlja za predsjednika tog tijela imenovan je Dragoljub Krezović.

Krezović je rođen u Pljevljima. Nakon završene Gimnazije, diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, a zatim 1984. godine na Zagrebačkom Sveučilištu stekao zvanje ovlašćeni projektant.

Krezović je pripravnički staž odradio u Rudniku uglja Pljevlja, a poslovni angažman nastavio u Kombinatu “Velimir Jakić” OOUR Iverica.

Od 1979. godine radi u Elektrodistribuciji Pljevlja na mjestu glavnog inženjera, a potom na mjestu tehničkog direktora. Od 2015. godine obavljao je poslove šefa Službe upravljanja u CEDIS-u sve do 2018. godine kada odlazi u penziju.

“Krezović je stekao veliko iskustvo radeći u energetskom sektoru, a posjeduje i licence za poslove projektovanja, izrade i revizije projekata”, navodi se u saopštenju.

U četvrtak su na sjednici Skupštine akcionara EPCG za članove Odbora direktora RUP-a imenovani i Mladen Gogić, Vladislav Mićković, Milanko Kečina i Dragan Leković.

