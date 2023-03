Krajem aprila o raspodjeli dobiti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcionari Hipotekarne banke trebalo bi da na redovnoj sjednici Skupštine 28. aprila, odlučuju o raspodjeli dobiti za prošlu godinu.

Na dnevnom redu je i usvajanje godišnjih finansijskih iskaza, kao i prošlogodišnjih izvještaja o poslovanju i nezavisnog spoljnog revizora.

Dioničari će razmatrati i predlog odluke o potvrđivanju visine naknada članovima Nadzornog odbora.

Skupština akcionara počeće u 11 sati u poslovnim prostorijama banke u Podgorici, u ulici Josipa Broza Tita.

