Koristi od Otvorenog Balkana za kompanije i poljoprivrednike

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poljoprivrednici i kompanije imali bi koristi od pristupanja Crne Gore Otvorenom Balkanu, jer bi se, između ostalog, smanjili monopoli i korupcija, poljednostavile procedure izvoza i uvoza i priznali fitosanitarni nalazi i sertifikati, ocijenio je resorni ministar, Vladimir Joković.

Joković je na medijskom brifingu u Vili Gorica na temu IPARD-a i Otvorenog Balkana, zajedno sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Sjeverne Makedonije, Ljupčetom Nikolovskim, kazao da je veliki zagovornik pristupanja Crne Gore Otvorenom Balkanu, jer bi od toga najviše koristi imali poljoprivredni proizvođači i kompanije.

“Ovdje se dešava sve ono što se inače dešava u trgovinskoj razmjeni izmeđi ovih država, ali je suština da je to mnogo brže. Ovim se i te kako smanjuju monopoli i korupcija, pojednostavljuju procedure izvoza i uvoza, priznaju fitosanitarni nalazi i ispravnost hrane, kao i diplome i univerzitetska zvanja između država”, kazao je Joković.

On je naveo da bi od te inicijative, svi oni koji to iskreno žele i koji se oslobode političkih razmišljanja, imali koristi.

“Isključivo se razmišlja na dobrobit poljoprivrednih proizvodađa i kompanija i prevoznih preduzeća koja izgube dosta vremena u transportu i čekanju. Suština je da se izbjegnu i mnogi drugi troškovi – dolazak na špediciju, carinu, parkinzi”, dodao je Joković i poručio da su u Otvorenom Balkanu svi na dobitku i da nema uporišta za priče o Velikoj Albaniji ili Velikoj Sjevernoj Makedoniji.

Nikolovski smatra da se, kada je riječ o Otvorenom Balkanu, ne radi o političkoj inicijativi, već o ekonomskoj, koja samo može donijeti koristi građanima i kompanijama u smislu smanjenog čekanja na granicama, slobodnog protoka robe, priznavanja analiza i sertifikata i smanjenjenja troškova.

“Tu smo da ostvarimo vrijednosti 21. vijeka, kao što je slobodno kretanje robe. Dosta je priče, dajte akcije i korake da se to postigne”, kazao je Nikolovski i dodao da postoji ogromna podrška građana Sjeverne Makedonije toj inicijativi.

On je saopštio da vjeruje da će Crna Gora što prije prihvatiti poziv za Otvoreni Balkan.

Nikolovski je objasnio da svaka država svakako zadržava svoje nacionalne monitoring programe, ako smatra da je neki proizvod nebezbjedan.

“Ko će nam drugi pomoći ako mi sami sebi ne pomognemo u regionu”, naveo je Nikolovski.

Kada je riječ o IPARD sredstvima Evropske unije (EU), Nikolovski je saopštio da je Sjeverna Makedonija lider u njihovoj iskorišćenosti.

On je kazao da je u toj državi postojalo nepovjerenje građana i da je u početnim pozivima iskorišćenost bila slaba, ali da su različitim aktivnostima i kampanjama uspjeli da animiraju poljoprivrednike i biznis sektor da apliciraju.

“Zato sada imamo realizaciju od 98 odsto zaključenih ugovora”, precizirao je Nikolovski.

Joković je, kada je riječ o Crnoj Gori, kazao da je od IPARD II programa ostalo nepovučeno 23 miliona, napominjući da je sada raspisan javni poziv kako bi se ta sredstva iskoristila tokom ove godine.

“Problem kod naših aplikanata je bio nedostatak sredstava da se sprovede kompletna investicija da bi, kad se sve to završi, dobili povrat od 50 i više odsto. Sada imamo poziv za 23 miliona bespovratne grant podrške od EU i za neki sljedeći period imamo 63 miliona EUR”, rekao je Joković.

On je dodao da Ministarstvo stoji na raspolaganju poljoprovrednicima za sva dodatna pojašnjenja, kako bi im se olakšala procedura apliciranja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS