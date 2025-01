Kordić: Neophodno izvršiti dalju diverzifikaciju turističkog proizvoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori neophodno je izvršiti dalju diverzifikaciju turističkog proizvoda, kako bi destinacija kreirala proizvod tokom cijele godine, koji će privlačiti turiste da putuju van špiceva i ljetnje i zimske sezone, kazala je ministar turizma Simonida Kordić.

Kordić se, kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, sastala sa predstavnicima Ujedinjenih nacija (UN) za ekonomska i socijalna pitanja u Njujorku, gdje boravi povodom Sajma turizma „NEW YORK TRAVEL SHOW 2025“.

Iz tog Vladinog resora su rekli da su tom prilikom razmijenjena iskustva o razvoju održivog turizma i sve većem uticaju klimatskih promjena.

Kordić je, kako su naveli, upoznala sagovornike da je za Crnu Goru to posebno veliki izazov, jer su, između ostalog, zimske sezone sve kraće zbog nedostatka snijega.

Ona je istakla da je, u skladu sa tim, neophodno izvršiti dalju diverzifikaciju proizvoda, kako bi destinacija kreirala proizvod tokom cijele godine, koji će privlačiti turiste da putuju van špiceva i ljetnje i zimske sezone.

„Stoga nam je pomoć međunarodnih partnera, poput UN Tourism i UNDP-a, uvijek dobrodošla i veoma smo raspoloženi da učestvujemo u svim inicijativama koje vode ka tome da se kao destinacija prilagodimo pojavama poput onih koje izazivaju klimatske promjene”, kazala je Kordić.

Ona je dodala da to potvrđuje i učešće Crne Gore na Samitu o klimatskim promjenama COP 29 u Bakuu, gdje je država potpisala deklaraciju i time stala u red zemalja koje podržavaju klimatske akcije u turizmu.

“Kao dobar primjer da se ciljano radi na očuvanju životne sredine, Kordić je navela Program energetske efikasnosti, koji je otpočet prošle godine za hotelsku industriju i pružaoce usluga turistima u domaćinstvima i seoskim domaćinstvima”, kaže se u saopštenju.

Ona je podsjetila da je novac za to dobijen kroz grant Evropske unije, i to tri miliona EUR za hotele i pola miliona EUR za domaćinstva kako bi prešli na energetski efikasne forme.

“Na sastanku je bilo riječi i o učešću Crne Gore na “High level political forum 2025”, koji se održava u julu ove godine u Njujorku i na kojem bi Ministarstvo turizma predstavilo dosadašnja dostignuća”, navodi se u saopštenju.

Zamjenik šefa za ekonomska i socijalna pitanja u UN-u Navid Hanif rekao je da bi, pored formalnog učešća na Forumu, bilo korisno da Crna Gora bude domaćin i na tematskim događajima na kojima bi se govorilo i o prevazilaženju ranjivosti turističke privrede.

On je poručio da treba voditi računa da širenje turizma bude na nivou održivosti i očuvanja kulturnog i prirodnog nasljeđa.

“Važno je da i drugi sektori daju svoj doprinos. Od nas možete očekivati pomoć i podršku u diverzfikaciji ne samo turističke, već i kompletne privrede, što će omogućiti i nova radna mjesta”, kazao je Hanif.

Sagovornici su se saglasili da je važno raditi i na razvoju eko turizma, ali i stimulisanju žena za veće zapošljavanje u toj privrednoj grani.

