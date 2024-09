Kordić: Jačati biznis okruženje i ambijent za investicije

Podgorica, Pariz, (MINA-BUSINESS) – Namjera Vlade je da u kontinuitetu jača ambijent za strane investicije i da kroz svojevrsnu „ekonomsku tranziciju” čini iskorake ka članstvu u EU, saopštila je ministarka turizma, Simonida Kordić.

Ona se tokom drugog dana Međunarodnog sajma u Parizu sastala se sa poslovnim udruženjem MEDEF, koje predstavlja najveću mrežu preduzetnika u Francuskoj.

„Turizam je najznačajnija privredna grana u Crnoj Gori, koja direktno generiše trećinu bruto domaćeg proizvoda (BDP), dok je posredno taj procenat i značajniji. Opredjeljenje Crne Gore i ukupnog društva je da što prije postane članica EU i na taj način zaokruži sopstveni integracioni okvir i postavi temelje dugoročnog razvoja, zasnovanog na standardima i vrijednostima savremenih demokratija”, poručila je Kordić.

Ona je zahvalila na permanentnom interesovanju i izvanrednoj saradnji koju MEDEF ostvaruje sa Crnom Gorom.

Kordić i državni sekretari Vuk Žižić i Petar Drašković, u prisustvu ambasadora Crne Gore u Francuskoj, Ivana Ivaniševića, razgovarali su i sa predstavnicima Emovisa, kao i grupom Barriere, jednom od najznačajnih i najluksuznijih hotelskih grupacija u Francuskoj, iz koje su iskazali interesovanje za rad i u Crnoj Gori.

Iz resornog Ministarstva je saopšteno da je na sastanku ocijenjeno da postoji potencijal, te da je saradnja u oblasti ekskluzivnog turizma sa grupama poput Barriere od posebnog značaja za Crnu Goru.

Kordić je naglasila i otvorenost za saradnju sa francuskim školama koje baštine izuzetnost u ugostiteljstvu.

„Posebno je iskazano interesovanje za projekte koji bi dalje razvijali crnogorsku turističku ponudu, a u razgovoru sa predstavnicima Privredne komore Pariza istakla je značaj unapređenja saradnje i razmjene iskustava na svim nivoima, naročito kada je riječ o promociji Crne Gore kao cjelogodišnje destinacije“, zaključuje se u saopštenju.

