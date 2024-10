Kordić: Intenzivirati saradnju sa Francuskom u edukaciji stručnog kadra

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Iskustvo Francuske u diverzifikaciji turističkog proizvoda i prevazilaženju sezonalnosti značajno je za Crnu Goru, kazala je ministarka turizma Simonida Kordić na sastanku sa ambasadorkom Francuske, An Mari Maske.

Kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, Kordić je rekla da joj je drago što može da doprinese unapređenju odnosa Crne Gore i Francuske, ukazujući na značaj inteziviranja saradnje u edukaciji stručnog kadra.

„Crna Gora je malo, ali konkurentno tržište. Francuska je naš važan partner, i stoga će nam vaše iskustvo u diverzifikaciji turističkog proizvoda i prevazilaženju sezonalnosti biti od posebnog značaja”, navela je Kordić.

Ona je dodala da je važna i razmjena iskustva u edukaciji kvalifikovanog kadra iz oblasti turizma i ugostiteljstva kako bi se u Crnoj Gori unaprijedile turističke usluge.

Maske je rekla da joj je drago što je žena na liderskoj poziciji, dodajući da je Francuska tu da podrži Crnu Goru i da ojača odnose koji su već dobri.

“Okvir za to postavljen je tokom sastanka premijera Milojka Spajića i predsjednika Emanuela Makrona, i turizam će biti jedna od važnih oblasti za saradnju dvije zemlje“, poručila je Maske.

Ona je istakla i da su Francuzi zainteresovani za razvoj memorijalnog i kulturnog turizma, kao i da bi od velikog značaja bile direktne avio linije tokom čitave godine.

Kako se navodi u saopštenju, Kordić i Maske su pohvalile projekat žičare Kotor-Lovćen, uz saglasnost da bi trebalo da služi kao primjer u razvijanju drugačijih sadržaja koji promovišu prirodne resurse Crne Gore.

U saopštenju Ministarstva turizma navodi se da su sastanku prisustvovali i državni sekretari Vuk Žižić i Petar Drašković.

