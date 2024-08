Kopman: Želimo stotine miliona EUR novih investicija u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Razvojni potencijal Crne Gore je ogroman i Evropska unija (EU) želi da investira stotine miliona EUR, saopšteno je tokom susreta premijera Milojka Spajića sa generalnim direktorom za susjedstvo i pregovore o proširenju Hertom Janom Kopmanom.

Tokom prvog dana posjete Crnoj Gori Kopman je predvodio delegaciju Evropske komisije (EK) koja je sa predstavnicima Vlade razgovarala o modelima za ubrzanje inovacija i privlačenje stranih investicija koje će dati podsticaj ekonomskom razvoju Crne Gore.

Sagovornici su, kako je saopšteno iz Vlade, ocijenili da fokus zajedničkih aktivnosti u narednom periodu mora biti u oblastima transporta, obnovljivih izvora energije, IT i poljoprivrede sa posebnim fokusom na privlačenje novih evropskih investitora u ovim sektorima.

Kopman je rekao da je potrebno iskoristiti sve prednosti Crne Gore i što prije izraditi efikasniji sistem za privlačenje stranih investicija.

“Crna Gora je buduća čalnica EU. Mi želimo nekoliko stotina miliona investicija u vašu zemlju i to mora biti naš zajednički fokus”, kazao je Kopman.

Spajić je predstavio je reformske procese i upoznao sagovornike sa detaljima Fiskalne strategije koja će Crnu Goru učiniti konkurentnijom i poželjnijom investicionom destinacijom.

“Imamo jasan plan i želimo vidljive rezultate. Sa EU kao našim najznačajnijim partnerom naš uspijeh je zagarantovan“ poručio je Spajić.

Iz Vlade su rekli da je tokom sastanka bilo riječi i o izazovima koji su pred Crnom Gorom, te iskazana potreba za snažnije povezivanje privatnog i javnog sektora u cilju osnaživanja institucija sistema za efikasniju podršku privredi i ukupnom razvoju.

Na sastanku je dogovorena organizacija zajedničke Investicione konferencije Crne Gore i Evropske unije tokom naredne godine.

Razgovori delegacije EK i Vlade Crne Gore, kao je najavljeno, biće nastavljeni sjutra u Budvi.

