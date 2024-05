Kooperacija na bazi transparentnosti i zajedničkih interesa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreska uprava (PU), Udruženje banaka (UBCG) i Odbor udruženja bankarstva i drugih finansijskih organizacija i osiguranja Privredne komore (PKCG), potpisali su danas Memorandum o saradnji, koji će omogućiti kooperaciju na bazi transparentnosti i zajedničkih interesa.

„Razmjena podataka između institucija će omogućiti kvalitetniji uvid u iste, kojima se smanjuje rizik i stvaraju preduslovi za razvoj digitalizacije poslovanja, kao i veći i efikasniji stepen utvrđivanja i plaćanja poreskih obaveza“, saopštili su iz PU.

Vršilac dužnosti direktora PU, Sava Laketić, kazao je da je cilj PU ostvarivanje boljeg pristupa bazi podataka banaka, koja će omogućiti bolju kontrolu i lakše utvrđivanje poreskih obaveza.

On je dodao da će PU nastaviti da radi proaktivno u namjeri da unaprijedi komunikaciju među svim institucijama sistema.

Generalni sekretar UBCG, Bratislav Pejaković, ocijenio je da digitalizacija mijenja ambijent, ubrzava i daje novi kvalitet prilikom donošenja odluka, a kvalitetne digitalizacije nema bez saradnje institucija.

„Bankarski sektor prednjači u digitalizaciji usluga, a ovom saradnjom sa PU pravimo još jedan vrijedan iskorak koji će biti od koristi našim klijentima i još više se približiti kvalitetu usluge banaka u razvijenim zemljama“, poručio je Pejaković.

Predsjednik Odbora udruženja bankarstva i drugih finansijskih organizacija i osiguranja PKCG, Miloš Miketić, saopštio je da je uvezivanje baza podataka između PU i komercijalnih banaka značajan korak ka unapređenju poslovnog ambijenta, povećanju efikasnosti ovih institucija, ali i pojednostavljenju procesa za korisnike njihovih usluga.

„Ovo je izuzetno važan korak u omogućavanju dalje digitalizacije finansijskog sektora”, kazao je Miketić.

Memorandum označava produbljivanje saradnje između državnog i privatnog sektora u cilju unapređenja javnih usluga. Potpisnici će u tu svrhu uspostaviti mehanizme za automatsku razmjenu podataka i informacija preko sigurnih komunikacionih veza.

