Kontrola optužnice zakazana za 22. jul

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorički Viši sud je za 22. jul zakazao termin za kontrolu optužnice radi ispitivanja ocjene zakonitosti i opravdanosti, koju je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo protiv bivšeg rukovodstva Investiciono-razvojnog fonda (IRF).

SDT podiglo je optužnicu protiv Zorana Vukčevića, Zorana Vujovića i Branislava Jankovića, zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju u pokušaju.

Optužnicom SDT-a obuhvaćena je i bivša šefica kabineta IRF-a, Slobodanka Radulović, kojoj se na teret stavlja krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem pomaganja, pišu Vijesti.

”Okrivljeni Z.V. je zloupotrebom svog položaja u cilju obezbjeđivanja obavezne isplate otpremnina u slučaju prestanka funkcija, dao nalog okrivljenoj S.R. za sačinjavanje lažnih ugovora o radu u cilju pribavljanja sebi i licima Z.V. B.J. I.M. i V.D. protivpravne imovinske koristi, koji nalog je okrivljena S.R. izvršila, a okrivljeni Z.V. Z.V. i B.J. tako sačinjene ugovore potpisali”, piše u odgovoru sutkinje-portparola Višeg suda Marije Raković.

Optužnica protiv bivših čelnika IRF-a rezultat je izviđaja i istrage SDT-a pokrenutih nakon što im je još aktuelno rukovodstvo Fonda, 21. septembra prošle godine, podnijelo krivičnu prijavu zbog sumnje da su nakon parlamentarnih izbora, a očekujući formiranje nove vlasti i eventualnu smjenu u preduzećima čiji je osnivač država, tokom oktobra i novembra 2020. preduzeli niz nezakonitih radnji – falsifikovanja i uništavanja originalne arhivske dokumentacije koja se čuva u ručnim i elektronskim registrima.

”Postoji osnovana sumnja da su prijavljeni falsifikovali svoje ugovore o radu, u dijelu kojim su sebi nezakonito ugovorili pravo na isplatu otpremnine u iznosu od 24 neto zarade u slučaju razrješenja sa funkcije ili podnošenja ostavke, pri čemu bi im IRF, na njihov zahtjev, morao isplatiti novčani iznos od više stotina hiljada EUR”, pisalo je u krivičnoj prijavi koju su tada, u ime IRF-a, podnijeli predsjednik Odbora direktora Velizar Kaluđerović i izvršna direktorica Irena Radović.

Nakon smjene, a kada im novi Odbor direktora IRF-a nije dao odobrenje za isplatu otpremnina, Vukčević, Vujović i Janković su pokrenuli parnične postupke u Osnovnom sudu u Podgorici.

Tužbe protiv IRF-a bile su povod za pokretanje interne istrage unutar IRF-a gdje je odmah utvrđeno da se personalni podaci ne poklapaju u ručnoj i elektronskoj arhivi Fonda.

Novo rukovodstvo je nakon analize baze digitalnih podataka IRF-a otkrilo malverzacije polovinom juna prošle godine, a potom su angažovali i vještaka IT sektora, koji je potvrdio da je manipulisano elektronskom bazom i to upravo za ugovore o radu funkcionera bivšeg menadžmenta.

„Istrajnost u pogledu zahtjeva za isplatu otpremnina kao i stav novog rukovdstva IRF-a da se radi o enormno visokim iznosima otpremnina naveo je na sumnju i obaveznu provjeru ugovora o radu. Izvršena je provjera u njihovim personalnim dosijeima IRF-a, kao i upoređivanje sa elektronskom arhivom IRF-a. Pretragom elektronske arhive utvrđeno je da su zavedeni svi ugovori zaposlenih, osim ugovora o radu prijavljenih”, navodi se u krivičnoj prijavi.

SDT vjeruje da je namjera optuženih bila da falsifikovanjem poslovne dokumentacije pribave sebi imovinsku korist, koja im validnim ugovorima nije bilo predviđena nakon odlaska sa funkcije.

