Kontrola optužnice u slučaju Plantaže krajem marta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kontrola optužnice podignute protiv šest bivših rukovodilaca u Plantažama biće održana 28. marta u Višem sudu, saznaje portal RTCG.

Specijalno državno tužilaštvo predalo je početkom marta optužnicu Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, protiv šest bivših rukovodilaca u Plantažama koji se terete za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

Optužnica je podignuta protiv Veselina Vukotića, Đorđija Rajkovića, Seada Šahmana, Duška Perovića, Boža Mihailovića i Verice Maraš.

Oni se sumnjiče da su od 24. decembra 2019. do 23. aprila 2020. godine u Podgorici, kao odgovorne osobe u oštećenom preduzeću Plantaže, zloupotrijebili svoj položaj u pogledu raspolaganja tuđom imovinom i nijesu vršili svoju dužnost, pa su tako pribavili kompaniji OMP-Engineering protivpravnu imovinsku korist koja prelazi iznos od 40 hiljada EUR, a oštećenom nanijeli imovinsku štetu.

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja su u julu prošle godine uhapsili nekadašnje članove odbora direktora koji su tri mjeseca bili u Istražnom zatvoru u Spužu.

Specijalno državno tužilaštvo je u avgustu prošle godine proširilo istragu tokom koje je uhapšena Maraš zbog sumnje da je Plantažama napravila štetu od oko pet miliona EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS