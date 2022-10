Konstituisan CEO Forum

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski i strani top menadžeri su u Podgorici konstituisali CEO Forum, koji sastavom, znanjem i iskustvom može pomoći donosiocima odluka i ekonomskom napretku, saopšteno je iz Asocijacije menadžera (AMM).

Prvi Forum formiran je 2014. godine kao savjetodavno i strateško tijelo Asocijacije menadžera Crne Gore, sa ciljem da okupi najeminentnije domaće i strane top menadžere.

“Preuzimajući funkciju predsjednika, Nebojša Šćekić se zahvalio Asocijaciji menadžera i izvršnom odboru na ukazanom povjerenju i prilici da predsjedava jednim ovako značajnim tijelom”, navodi se u saopštenju.

Ono okuplja ljude koji upravljaju kompanijama čiji broj zaposlenih i ostvareni prihodi utiču na crnogorsku ekonomiju, a iza kojih stoje izuzetna karijera, reference, znanje i rezultati.

Šćekić je kazao da takav sastav može kvalitetno doprinijeti ne samo razvoju i ostvarenju strateških ciljeva Asocijacije kao krovne liderske i menadžment organizacije, nego i donosiocima odluka u kreiranju politika koje se tiču daljeg razvoja korporativnog upravljanja i ekonomije.

Obraćajući se članovima CEO Foruma, predsjednik AMM-a Budimir Raičković je uputio čestitke u ime članstva AMM-a i istakao očekivanje da će sastav za koji se odlučilo predsjedništvo AMM-a dati puni doprinos otvaranju značajnih tema kada je privredni i društveni život Crne Gore u pitanju, a posebno pitanja kao što su profesionalizacija i upravljanje, ne samo u privatnim nego i državnim i lokalnim preduzećima.

“Naš biznis ambijent je opterećen nizom otvorenih pitanja i neizvijesnosti, tako da očekuje da CEO Forum djeluje u pravcu davanja sugestija i mišljenja koja bi imala uticaj na kreiranje boljeg ambijenta i ekonomskih kretanja u našoj državi”, rekao je Raičković.

Pored Šćekića, izvršnog direktora Sava osiguranja, članovi CEO Foruma su glavni izvršni direktori Erste banke, Aleksa Lukić i Addiko banke, Christoph Schön, zatim izvršna direktorica Nelt Grupe za tržišta Crne Gore i Albanije, Ljilja Pižurica, kao i generalni direktor One Crna Gora Branko Mitrović.

Članovi CEO Foruma su i izvršni direktori Jugopetrola Vasilis Panagopoulos, Crnogorskog Telekoma Stjepan Udovičić, Šimšić-Montmilka Milutin Đuranović i Mtel-a Tatjana Mandić.

CEO Forum broji ukupno 16 članova. Pored navedenih članovi po funkciji su i predsjednik AMM-a Budimir Raičković, zamjenik predsjednika Zoran Savić, predsjednik Skupštine Slavoljub Popadić, potpredsjednica AMM-a Marijana Kadić Bojanić, potpredsjednici Vinko Nikić i Radovan Radulović i generalni sekretar CEO Foruma Anđela Radosavović.

