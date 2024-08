Konkurs za izbor izvršnog direktora ŽPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Željezničkog prevoza (ŽPCG) donio je danas odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor novog izvršnog direktora tog preduzeća, u punom mandatu.

“Shodno Zakonu o privrednim društvima, Odbor direktora je na sjednici putem pojedinačnog izjašnjavanja telefonom, održanoj danas, donio odluku o raspisivanju javnog konkursa i objavi u svim dnevnim štampanim medijima, za izbor novog izvršnog direktora ŽPCG, u punom mandatu”, navodi se u saopštenju koje je potpisao predsjednik Odbora direktora ŽPCG, Tripko Draganić.

Odbor direktora ŽPCG je na sjednici održanoj u petak donio odluku o razrješenju izvršne direktorice Ilinke Pavićević, na osnovu prethodno sačinjene analize o njenom radu za vrijeme mandata.

“Pomenutom analizom je utvrđeno da je Pavićević imala brojne propuste u vođenju kompanije, kako u finansijsko-poslovnom tako i u organizaciono-menadžmentskom segment”, naveo je Draganić.

