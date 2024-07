Konjević: O reformama u dijalogu sa privredom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javna debata o predlozima reformi koje budu dio Fiskalne strategije je neophodna i prijeko potrebna, jer samo rješenja koja budu dio najšireg konsenzusa mogu dati adekvatne rezultate, saopštio je generalni sekretar Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP), Raško Konjević.

„Činjenica da još nemamo jasne obrise programa Evropa sad 2 onemogućava argumentovanu raspravu i uvodi u rizik površnih, često netačnih procjena i potencijalnih rezultata koji mogu ozbiljno uticati na narušavanje stabilnosti“, rekao je Konjević agenciji Mina-business.

Prema njegovim riječima, izjave Vladinih zvaničnika iz kojih bih se mogle naslutiti neke od mjera, samo podgrijavaju raspravu bez argumenata, što, kako ocjenjuje, nije dobro.

„Svaki ozbiljan reformski poduhvat mora biti baziran na činjenicama, dobroj analizi koja bi objasnila razloge i očekivanim rezultatima tih reformi, koji ne smiju ugroziti finansijsku stabilnost. Samo reforme koje su plod dobre pripreme, dijaloga sa privredom i reforme koje omogućavaju bolji poslovni ambijent, su prihvatljive poslodavcima. One reforme koje ne „čuju“ zahtjeve i argumente poslodavaca, nego se „nameću snagom jačeg“, neće pomoći dalji rast i razvoj ni društva ni privrede“, poručio je Konjević.

Konjević je kazao da ako Fiskalna stategija bude podrazumijevala smanjenje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), sa ciljem smanjenja opterećenja po osnovu rada, poslodavci takvu mjeru mogu podržati.

„Ali, jednako tako, oni su zainteresovani za finansijsku stabilnost i održivost javnih finansija, pa je Vlada u obavezi da kroz javnu polemiku/dijalog uvjeri i poslodavce i građane da će to biti moguće“, rekao je Konjević i dodao da je stabilnost, uz poboljšanje poslovnog ambijenta, ključ napretka i mogućnosti za dalji razvoj.

Kako je naveo, fiskalne reforme, posebno reforma penzionog sistema zbog potencijalne snage uticaja na ostatak sistema, moraju biti plod ozbiljne analize i oprezno koncipirane, jer je njihov obuhvat uticaja širok i bezmalo ticao bi se skoro svakog građanina.

„Zato Vlada mora otvoriti ozbiljan dijalog o Fiskalnoj strategiji, prije rasprave u Skupštini. Taj dokument treba da trasira ključne ekonomske politike u mandatu Vlade i bez dijaloga sa privredom, kao ključnim partnerom, njegovi dometi biće ili manji, ili pogrešni“, upozorio je Konjević.

On je podsjetio da CUP okuplja poslodavce koji godišnje ostvare promet preko 3,5 milijardi EUR, odnosno stub su crnogorske ekonomije, i zato je jasno očekivanje da Vlada uvaži i čuje njihovo mišljenje.

„Ko će kroz implementaciju potencijalnih reformi nositi procese ako neće privreda i poslodavci. Oni dominantno svojim radom pune državni budžet, a ako im se rješenja budu nametala bez njihove saglasnosti, sigurno je da će to otežati položaj poslodavaca i negativno uticati na ekonomske rezultate“, objasnio je Konjević.

CUP smatra da je oko ključnog ekonomskog dokumenta u jednom mandatu potreban najširi mogući društveni konsenzus svih relevantnih subjekata, jer se radi o nečemu što na direktan ili indirektan način utiče i na poslovni ambijent i na standard građana.

„Ambicija Vlade, kroz izjave zvaničnika, ukazuje na namjeru da određenim mjerama utiče na povećanje zarada, prosječnih i minimalnih. Ne smijemo gubiti iz vida da samo povećanjem produktivnosti možete vršti korekciju zarada. Dakle, do toga se može doći samo na realnim osnovama“, rekao je Konjević.

On je poručio da bi najava smanjenja doprinosa, odnosno opterećenja na rad i povećanje minimalne i prosječne plate, prvenstveno targetiralo privredu.

„Smanjenje troškova rada može dati pozitivan impuls, ali isto tako, sa drugih aspekata, privreda, naročito njen sektor malih i srednjih preduzeća, može biti pred raznim vrstama značajnih izazova. Zato Vlada mora imati sluha, opreza i mjere da ne ugrozi ambijent za poslovanje“, saopštio je Konjević.

Prema njegovim riječima, ako najavljene reforme budu donošene bez partnerskog odnosa sa privredom, jasno je da će ambijent za privrednu aktivnost doživjeti značajnu negativnu promjenu.

„Zato je važno da u proces dijaloga i javne rasprave o mjerama u Fiskalnoj strategiji, budu uključeni relevantni predstavnici privrede. Bez partnerskog dijaloga, rezultati najavljenih reformi biće nedostatni, loši i na štetu ne samo privrede, nego i društva u cjelini“, zaključio je Konjević.

