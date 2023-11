Konjević generalni sekretar CUP-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Upravni odbor Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP) izabrao je Raška Konjevića za generalnog sekretara te poslodavačke asocijacije.

Konjević je, kako se navodi u saopštenju CUP-a, izabran kao kandidat koji posjeduje referentno znanje iz privredne oblasti i ekonomske politike.

“Afirmacija socijalnog dijaloga, potreba da socijalni tripartizam postane osnova razvoja harmoničnog i prosperitetnog društva i njegova legalizacija kroz prihvatanje reprezentativnosti i snage CUP-a, biće u fokusu aktivnosti koje su podržane na sjednici Upravnog odbora CUP-a održanoj u petak. Iskazano je i uvjerenje da će premijer Milojko Spajić održati predizborno obećanje i u fokus svojih aktivnosti imati partnersku saradnju sa privredom i poslodavcima u cilju realizacije nagomilanih ekonomskih i socijalnih problema”, navodi se u saopštenju.

Članovi Upravnog odbora su, kako se dodaje, iskazali zadovoljstvo dosadašnjim radom CUP-a, posebno činjenicom da je za kratak period izrastao u najsnažnije udruženje poslodavaca, čiji članovi, kao privredni subjekti, kreiraju 60 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) Crne Gore, stvarajući promet veći od 3,5 milijarde EUR.

“Na sjednici je konstatovano i da je prethodna vlada, na žalost crnogorske privrede i društva, opstruirala proces legalizacije socijalnog dijaloga, zaustavljajući promjenu Pravilnika iz 2004. godine koji definiše postupak izbora i dokazivanja reprezentativnosti poslodavačkih organizacija”, naveli su iz CUP.

Iz tog udruženja su naveli da je Upravni odbor, u cilju sprovođenja ambicioznih planova za narednu godinu koji će odgovoriti zahtjevima privrede za ekonomskim reformama, a u težnji da se stvori povoljniji poslovni ambijent, donio niz odluka i inicijativa sa kojima će upoznati Skupštinu CUP-a, koja bi trebalo da se održi krajem godine.

“Novoj Vladi želimo uspješan rad, a CUP ostaje otvoren da partnerstvo gradi na principijelnim osnovama socijalnog dijaloga, uvažavajući potrebe i probleme cjelokupnog društva i privrede”, zaključuje se u saopštenju.

