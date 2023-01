Koncertima završavaju prazničnu sezonu

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Koncertima Amire Medunjanin i Petra Graša, koji će se održati sjutra i u subotu, završava se praznična sezona u Portonovom, koja je obilježila praznovanje, ne samo na primorju, već u cijeloj Crnoj Gori.

Direktorica marketinga i komunikacija u tom rizortu, Adrijana Husić, kazala je da ih posebno raduje što su imali veliko interesovanje ljudi iz Crne Gore, ali i iz inostranstva, i što su iz nekoliko puta obarali rekorde kada je u pitanju broj posjetilaca.

„Pored svega onoga što smo realizovali u Portonovom, vodili smo računa da zabilježimo sve te kadrove, dešavanja i aktivnosti, kako bi i oni koji nijesu bili sa nama, mogli da uživaju u sezoni praznovanja“, rekla je Husić agenciji Mina-business.

Ona je kazala da vjeruju da je to važno, ne samo za Portonovi i promociju Boke Kotorske, već i promociju Crne Gore kao turističke destinacije tokom cijele godine.

„Koncerti Amire Medunjanin i Petra Graša biće na neki način i završetak ovog dijela sezone, ali ujedno i uvod u Praznik mimoze koji slijedi ubrzo nakon toga“, najavila je Husić.

Ona je podsjetila da je Herceg Novi poznat upravo po praznovanju tog praznika i dodala da u rizortu vjeruju da će na taj način nastaviti da okupljaju veliki broj ljudi, kako u Portonovom, tako i Herceg Novom.

Portonovi je od 3. decembra organizovao brojne događaje u susret praznicima, od koncerata do prazničnog bazara i kreativnih radionica za najmlađe.

Portonovi praznični bazar je zabilježio veliko interesovanje posjetilaca, kako iz Crne Gore, tako i inostranstva.

Praznična sezona je otvorena koncertom grupe Perper.

Prvi put je u rizortu bila postavljena i velika jelka, jedna od četiri takve u ovom dijelu Evrope, a dekoracija koja se na njoj nalazila je prvi put rađena upravo za Portonovi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS