Konačnu riječ o namjeri preuzimanja Željezare ima EK

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za zaštitu konkurencije mora ispitati zakonitost postupka preuzimanja Željezare uz pomoć države, saopštio je predsjednik njenog Savjeta Dragan Damjanović i dodao da to može biti problematično iz ugla evropske regulative o državnoj pomoći i ispunjavanja uslova Poglavlja 8.

On je, gostujući u Jutarnjem programu TVCG, rekao da su Vlada i Ministarstvo finansija riješili da se u tom procesu kockaju.

“Ministarstvo nam se nije obratilo, pa će Agencija u postupku naknadne kontrole utvrditi činjenice. Već su pokrenute predispitne radnje i vidjećemo je li primijenjen princip tržišnog ulaganja i da li takva intervencije podliježe Zakonu o kontroli državne pomoći”, kazao je Damjanović, prenosi portal RTCG.

Kada je Željezara u pitanju, on smatra da je za državu najbolje da nakon izlaska privatnog partnera nađe novog koji bi preuzeo upravljanje fabrikom, bez ikakvih olakšica od države. U tom slučaju, to bi bio ugovorni odnos dva pravna lica i Agencija tu ne bi imala nadležnost.

“Ako bi se išlo na namjeru o kojoj se govori u medijima ovih dana, da Elektroprivreda (EPCG), koja je državno preduzeće, preuzme Željezaru, onda taj postupak ide u redovnu proceduru kod Agencije”, naveo je Damjanović.

On je podsjetio da za sve intervencije države u sektor ulaganja u industriju čelika, prema pravilima preuzetim u procesu pristupanja EU, konačnu riječ mora dati Evropska komisija (EK).

“Tako da u postupku da EPCG preuzme Željezaru, bićemo u obavezi da dobijemo mišljenje EK”, rekao je Damjanović.

On je saopštio da je Poglavlje 8 – Konkurencija najzahtjevnije u ukupnom procesu.

“Jedan ovakav faul kada je u pitanju državna pomoć imali smo i sa Montenegro Airlinesom i plašim se da bi još jedan bio kap koja bi prelila čašu i evropski put Crne Gore izgledao bi krajnje neizvjesno”, rekao je Damjanović.

On je dodao da bi odluka EPCG da preuzme Željezaru i uloži 15 miliona, a vjerovatno i više u modernizaciju pogona, a uz postojenje kreditnih aranžmana, ukoliko bi se pokazala kao loša, mogla da ugrozi finansijsku stabilnost kompanije i samim tim aktivira državne garancije koje su 100 odstotne.

“Vrlo su kompleksna pitanja i treba im se pristupiti ozbiljno, posebno što se radi o preduzećima od vitalnog značaja za crnogorsku ekonomiju i treba donositi odluke na bazi činjenica, a ne političkih vizija i poena”, kazao je Damjanović.

On je dodao da razumije ugao gledanja zaposlenih u Željezari, ali Agencija je jedna od institucija koja učestvuje u ovom procesu i bitno je da i ona, kao i svi koji su uključeni, radi zakonito.

