Kompanija One pripremila novogodišnju ponudu za korisnike

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija One pripremila je svim korisnicima, ali i onima koji to žele da postanu, uzbudljivu novogodišnju ponudu – dodatne gigabajte, nevjerovatne popuste na telefone i ekstra poklon.

“Praznici su period slavlja, emocija, čestitki i stvaranja jedinstvenih uspomena sa voljenim osobama. Uz dovoljno interneta za Viber, Instagram, Facebook, Twitter i WhatsApp i želju da te uspomene bezbrižno razmijene sa svojim dragim ljudima, One svim svojim korisnicima, ali i onima koji to žele da postanu, donosi uzbudljivu ponudu – dodatne gigabajte, nevjerovatne popuste na telefone i ekstra poklon”, navodi se u saopštenju.

Ove Nove godine, One svojim korisnicima poklanja do 200 gigabajta (GB) dodatnog interneta i do čak 250 EUR popusta na kupovinu novog telefona.

“Odabravši paket po svojoj mjeri, korisnici mogu uživati u neograničenim minutima i porukama, još više interneta za navedene aplikacije, ali i premium digitalne servise”, rekli su iz kompanije.

Osim toga, poseban dio ponude tokom ovog decembra i januara je One vaučer, koji može biti idealan poklon za onu jedinstvenu osobu koju korisnik odabere, a koja, baš poput njega, želi da postane dio One mreže.

Svi koji sklope ugovornu obavezu na nekom od komercijalnih paketa, dobijaju vaučer koji mogu pokloniti svojoj omiljenoj One osobi. Vrijednost vaučera, koji mogu iskoristiti i novi korisnici, iznosi 50 EUR.

Komercijalni direktor kompanije One, Brano Đurović, kazao je da su se, vjerujući da se sreća umnožava onda kada se dijeli, odlučili da ove godine korisnicima poklone mogućnost da obraduju sebe, ali i svoje najdraže.

“Jedino što je potrebno da urade jeste da posjete neku od naših poslovnica, odaberu paket po svojoj mjeri, na poklon dobiju dodatne gigabajte i uz sjajne popuste mogućnost da prve pozive u Novoj godini upute sa novog telefona”, kazao je Đurović.

Za sve one koji su u dilemi za koji paket ili telefon da se odluče, na raspolaganju je One korisnički servis webchat na 1.me, putem kojeg u konsultacijama sa One agentima sadašnji i budući korisnici mogu riješiti sve nedoumice.

Više detalja o novogodišnjoj ponudi kompanije možete saznati OVDJE

